2019-06-30T10:26:47+03:00
Общество

Выехавшего на встречную «Приуса» нашли и наказали

Водителя, показывавшего средний палец, ждет лишение прав на полгода [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Приус выехал на встречную полосуПриус выехал на встречную полосу
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Неожиданно быстро разрешилась судьба водителя «Приуса» во Владивостоке, чей маневр по встречной полосе попал в объектив видеокамеры и разлетелся по соцсетям. Полицейские быстро нашли нарушителя, теперь ему грозит до полугода лишения водительского удостоверения.

Казус произошел на Луговой улице в районе поворота на Карскую, к прудам Минного городка. Как пишет сам автор видео, «двое из восточной республики решили покатать по встречке. Немного щиманул их задним ходом, потом решил снять. В беседу не вступал».

Видимо, они хотели объехать по встречной автомобильный затор и быстрее всех повернуть на Карскую, через трамвайные пути. Встречный водитель оказался неуступчивым и нарушителям их дерзкий поступок не простил. Сначала заставил их сдать назад и только потом дал возможность выехать обратно на свою сторону дороги. На видео – только заключительная часть этого эпизода. Видно, что нарушитель проявляет агрессию – сначала поравнялся со снимающим и открыл окно, потом показал средний палец.

Инспекторы ГИБДД Владивостока разыскали нарушителя по видеоролику.

Ролик разлетелся по соцсетям в субботу, а уже в воскресенье в паблике «gibdd_vladivostok», который ведут сотрудники владивостокской Госавтоинспекции, появилось продолжение – этот же «Приус» у здания городского ГИБДД.

- Забывают некоторые иногда про правостороннее движение. Пришлось напомнить. Теперь горе водителю грозит до полугода лишения права управления. Маневр стоил того? Берегите себя! – сопроводили посланием видео сотрудники ГИБДД Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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