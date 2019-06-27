«Опасные связи» в большой игре театра Горького

Роман написан еще в XVIII веке, но так и притягивает к себе режиссеров театра и кино, которые, несмотря на всю сложность эпистолярного жанра, мечтают показать свое видение этой фривольной, опасной и одновременно порочной истории о любви.

Самобытный, талантливый режиссер-постановщик Вадим Данцигер, плодотворно сотрудничающий с труппой театра, представил на сцене настоящий шедевр французской литературы, взяв в работу роман XVIII века, наделавший в свое время много шума. Даже сейчас это произведение, раскрытое на сцене театра им. Горького, остается лакмусовой бумажкой девальвации моральных ценностей в обществе.

Слуги (Леонид Смагин, Петр Мартыненко, Елена Пономаренко).Фото: Юлия НИКИТИНА

Над этой постановкой трудилась команда московских профессионалов, включая яркого сценографа и художника по костюмам Андрея Климова и хореографа - лауреата премии «Золотая маска» - Ярослава Францева.

Андрей Климов, как художник с безупречным вкусом и чувством стиля, со скрупулезной точностью подошел к детализации костюмов. Вся история жизни парижской знати с их нарядами из помпезного красного бархата, пафосной золотой парчи и будуарами превратилась в шахматную доску с белоснежными фигурками, будто выточенными из слоновой кости. К слову, пришедший тогда на смену барокко стиль рококо подарил как женским, так и мужским платьям хрупкость, утонченность, чувственность и некоторую манерность в ореоле кружев, пудры и румян. И благодаря изысканности нарядов и черно-белой гамме в оформлении, спектакль дарит зрителю элегантное, выстроенное сценическое пространство. Атмосферность в постановку добавляют зеркала, сложный свет, передающий опасность темных комнат и коридоров, где происходят те самые порочные связи.

Наталья Овчинникова и Сергей Лисинчук.Фото: Юлия НИКИТИНА

Чтобы усилить впечатление от происходящего на сцене, Вадим Данцигер использовал в спектакле видеопроекцию для некоторых сцен. Но при всех решениях, которые привнес режиссер, это кажется даже лишним, потому что все происходящее на редкость гармонично и не требует дополнительных приемов.

Главный герой, виконт де Вальмон (Сергей Лисинчук), своего рода вариация на типичного Дон Жуана или Джакомо Казанову, живущего в условиях паразитирующего и скучающего высшего общества. Его альтер эго - маркиза де Мертей (Наталья Овчинникова), погруженная в бесконечные интриги и адюльтер, - выбирает себе в жертвы юную аристократку Сесиль де Воланж (Злата Веретенникова) и богобоязненную замужнюю молодую женщину мадам де Трувель (Александра Аубекерова), ставшую предметом истинной любви виконта. Фабула проста, но в то же время мастерски обрисованная в романе игра между охотниками и жертвами - это настоящий кладезь для режиссерских находок и актерских работ.

Вся фривольность этой драмы, которая в свое время была признана критиками слишком откровенной, подается режиссером очень аккуратно, но при этом не лишает зрителя красивых и волнующих сцен. Будь то решение с соблазнением юной Сесиль или связь Вальмона с прелестной служанкой Эмилией.

Сергей Лисинчук играет не всегда с тем изяществом и утонченностью манер, которые были свойственны той эпохе, но показать тщеславного и бесстыдного распутника ему все же удается. Ведь не только манерность виконта сделала его коварным соблазнителем в высшем свете, за которым тянется шлейф побед над женщинами. Актерская ирония и сарказм в образе Вальмона вызывает у зрителя симпатию к этому порочному персонажу. В дуэте с ним образ маркизы, созданный Натальей Овчинниковой, дополняет эту историю красотой искусительницы, жаждущей мести и интриг, который она рисует на сцене жесткими красками. Именно этот актерский дуэт держит на себе основное внимание.

Нельзя не отметить удачное трио слуг в исполнении Петра Мартыненко, Елены Пономаренко и Леонида Смагина, которые как верные тени следуют за своими порочными хозяевами. Хореограф Ярослав Францев благодаря своему авторскому подходу в создании театрального танца показал через них чувственность и экспрессию, идеально сочетающуюся с музыкальным оформлением Игоря Вилкова, который смог подобрать музыку, отражающую многогранность и насыщенность эпохи через звучание клавесина. Их образы, непринужденная манерность, которую так удачно передает Петр Мартыненко, создают атмосферу спектакля, расставляя акценты, чтобы подчеркнуть нравственное разложение общества, в котором состоят их хозяева.

Удачным открытием в спектакле стала дебютная работа студентки Дальневосточного государственного института искусств Златы Веретенниковой. Ее Сесиль Воланж получилась в меру наивной, волнующей и местами смешной, что позволило ее персонажу внести в спектакль легкость и новизну. Ведь это роль не просто глупенькой простушки, а путь к жестокому погружению в опасный мир, где каждый в той или иной степени вынужден расплачиваться за свои грехи.

И эта расплата приходит, так как прозрение порой наступает слишком поздно. Во всем этом беспечном блеске вспоминаются слова, приписываемые королеве Франции Марии-Антуанетте, о бунтах бедняков: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Это выражение стало символом отрешенности монархии от своего народа, беспечности и развлечений. Ведь вся эта история происходила именно в то роковое время, за которым последовала Великая французская революция 1789 года и расплата для всего высшего общества, когда на Площади Согласия рубили головы жертвам революции. И символ казни, как дамоклов меч, постоянно занесен над всеми участниками этой порочной и жестокой истории.

Об авторе

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участница лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).