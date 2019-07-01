День города Владивостока: с огоньком, но под дождем

Отметить 159-ю годовщину Владивостока в этом году решили чуть раньше срока - не 2 июля, а в субботу, 29 июня. В итоге и получили на главный городской праздник типично июньскую погоду - мелкий дождь на весь день и +11,2 градусов совсем не тепла. Это еще что, в 1983 году в этот день было и вовсе +8,3, так что рекорд не побит.

К тому же решили обойтись без традиционного шествия, вроде как для экономии. В итоге многие горожане и не заметили, как Владивосток отметил свой день рождения, кстати, впервые в статусе столицы Дальнего Востока. О том, как это было – в материале корреспондента «Комсомольской правды - Владивосток».

Праздник на центральной площади города начался с очень необычного танцевального представления. В полдень 5 экскаваторов, поклонившись ковшами, стали выписывать невероятные кульбиты, упираясь ковшами в землю. Те, что поменьше, проезжали под зависшими в воздухе «старшими братьями». Огромные машины действовали удивительно синхронно.

После техно-танцев началась праздничная программа. Местные артисты исполнили песни, посвященные Владивостоку, для около 200 зрителей, среди которых оказалось немало иностранных туристов и гостей города.

Илья Князькин, учитель частной школы, приехал из Москвы. Для него, праздник оставил положительные эмоции.

- Я думал из-за гнусной погоды ничего не будет. Но нет. Очень круто! Концерт приятный, плюс можно чайком согреться. А вон там можно лампу зажечь картошкой – круто, - говорит Илья Князькин, показывая на «Кванториум».

Научный центр «Кванториум» открыл на площади целую лабораторию. Любой желающий мог здесь, например, построить электрическую цепь из овощей. Организаторы отметили, что это только малая часть, осенью проект заработает в полную силу. Во дворце детского творчества будут организованы учебные площадки, центры робототехники и биоинженерии, химико-физические лаборатории. Наряду с уже существующими кружками, каждый ребенок сможет посещать современные научные курсы бесплатно.

Еще из бесплатного - на праздничной площадке установили аттракционы. Дети катались на паровозе, залезали в воздушный шар и управляли игровыми автомобилями. Кстати, настоящие машины, тоже присутствовали. Олдовые Волги, ГАЗы, Москвичи, Шевроле выстроились у парковки. Организаторы выставки на вопрос, откуда столько старых машин, пояснили - чтобы найти что-то ценное, порой, нужно просто внимательно смотреть по сторонам.

- Раритеты стоят в гаражах, на улице, гниют. В таком состоянии они толком не нужны никому. Я ищу оригинальные детали, восстанавливаю. У меня дома около 18 автомобилей, - говорит Виктор, коллекционер ретро-автомобилей.

На развернутой тут же ярмарке горожан угощали пирожками и чаем из самовара. Были оборудованы столы для рисования, где каждый мог украсить одежду ярким принтом, сделать макияж или оставить пожелание любимому городу.

Первый блок праздничной программы длился с 12 до 16 часов. Параллельно, на набережной Спортивной гавани, проходили соревнования по силовым видам спорта. В соревнованиях по силовой тяге, «русской рулетке» и армрестлингу участвовали спортсмены со всего Дальнего Востока. Кубки победителям вручил замглавы администрации города

- Вы всё видели. Это действительно круто! Надеюсь, будет каждый год, - поздравил спортсменов Константин Лобода, заместитель главы администрации города Владивостока.

Фестиваль силовых видов спорта «Big Boss Pro». Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

Из-за ухудшения погодных условий горожане ждали начала второго блока концертной программы под специально-оборудованным тентом, согреваясь пирогами и горячим чаем. В 19:00, на сцену центральной площадки вышли творческие коллективы и музыкальные группы города. После 2-х часового концерта на сцену вышла гостья из Южно-Сахалинска - Эмма М. Певица исполнила свои главные хиты, музыку сопровождали залпы из пенных пушек. Через несколько минут праздничная площадка напоминала огромное пенное облако, в котором смешалось все: песни, танцы, смех и радостные крики «Поздравляем!»

Певица Эмма М на центральной площади. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

Пенная вечеринка на День города. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

В 21:55 на сцену вышел глава города, Олег Гуменюк. Мэр поздравил владивостокцев и пожелал городу дальнейшего процветания.

- Всё хорошее, что есть сегодня у Владивостока, появилось благодаря вам, его жителям. Вместе нам предстоит сделать город ещё прекраснее! – сказал Олег Гуменюк.

Мэр Олег Гуменюк и приглашенная звезда Эмма М. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

После этих слов, в 22:00, небо над городом полыхнуло разноцветными огнями. Фейерверк запускали сразу с 3-х точек - с центральной площади, в поселках Трудовое и Подножье. По подсчетам очевидцев, салют длился не меньше 15 минут.

Салют над городом. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

Не успели погаснуть последние искры, как на площадь вновь выехала спецтехника. На крышах кабин стояли люди с горящими факелами. Танец экскаваторов сопровождался фееричным фаер-шоу.

Танцы экскаваторов и огненное шоу. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

Огненные вспышки было видно с Буссе и Орлиной сопки. Несмотря на дождь и сырость, праздник получился зажигательным и необыкновенно теплым. Организаторы обещают в следующем году мероприятие большего масштаба, а участники праздника - такой же позитив и хорошее настроение.

Танцы экскаваторов и огненное шоу. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока