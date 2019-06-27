Социальное предпринимательство может быть прибыльным

В мае в Приморье начал работу Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС). Он входит в структуру краевого Центра поддержки предпринимательства. Главная задача нового института развития - помощь социально-направленному бизнесу. О том, какую поддержку могут получить предприниматели, чья деятельность приносит пользу жителям Приморья, рассказала директор Центра инноваций в социальной сфере Ольга Потарусова.

Ольга Потасурова.Фото: Из личного архива

Бизнес с открытым сердцем

- Ольга Александровна, какие виды деятельности можно отнести к социальному предпринимательству?

- В этом секторе есть конкретные критерии. Это компании, обеспечивающие занятость социально незащищенных категорий граждан либо производящие товары и услуги для представителей этих слоев населения. Работа социальных предприятий также может быть связана с предоставлением услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической культуры и массового спорта, с деятельностью в области образования или в культурно-просветительской сфере. Также они могут заниматься выпуском книг или газет, журналов, связанных с образованием, наукой и культурой. К социальным проектам относятся и реабилитационные центры, услуги патронажного сопровождения, учреждения инклюзивного образования. Такие инициативы реализуются в Приморье, значит, в регионе есть база для дальнейшего развития социального предпринимательства.

- Многие считают, что социальные услуги ближе к благотворительности, так ли это?

- Это, к сожалению, довольно распространенное заблуждение. На самом деле предприниматели, ведущие свою деятельность в социальной сфере, могут избавиться от зависимости от грантов и иметь финансово и экономически устойчивую модель, получать прибыль. Социальное предпринимательство - это тренд на развитие социальной составляющей бизнеса. Центр инноваций социальной сферы создан как раз для поддержки этого направления.

Главная цель любого предпринимателя, реализующего проекты в социальной сфере, - нести пользу обществу. Человек видит окружающую его среду и понимает необходимость изменений. Государство, в свою очередь, заинтересовано в том, чтобы социальные проблемы решались с помощью коммерческого сектора. И оно создает все условия для комфортной реализации социальных инициатив. Это и Центры инноваций в социальной сфере, и различные меры поддержки бизнеса.

- В чем заключается эта поддержка?

- ЦИСС создан в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы для того, чтобы наладить системную работу по поддержке социального бизнеса. Центр призван помогать запускать и развивать проекты, которые повышают качество жизни в регионе: частные детские сады, творческие мастерские, компании, которые работают в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и охраны окружающей среды. ЦИСС также ориентирован на работу с предприятиями, которые обеспечивают занятость социально незащищенных групп населения или оказывают услуги этим категориям граждан в различных сферах - от медицины до образования. Мы строим систему для того, чтобы ускорить процесс появления инновационных решений в социальной сфере.

«Пусть меня научат»

- Центр работает немногим больше месяца. Какая помощь оказалась наиболее востребованной у социальных предпринимателей?

- Многим необходима информация по поводу актуальных систем налогообложения, ведения бухгалтерского отчета и делопроизводства. Часто предпринимателям требуется помощь при участии в госзакупках, защите прав на интеллектуальную собственность, вхождении в реестр поставщиков социальных услуг. Наши специалисты обеспечивают комплексную поддержку предпринимателей, реализующих социальные проекты. Мы помогаем им начать дело, сформировать бизнес-план и финансовую модель, создать маркетинговую стратегию, знакомим их с существующими льготами и формами государственной поддержки. Консультации ЦИСС проводит совершенно бесплатно.

- Часто бизнесменам не хватает знаний, чтобы вести дело эффективно. Помогает ли ЦИСС восполнить пробелы в образовании?

- Мы проводим образовательные программы для социальных предпринимателей - тренинги, семинары, мастер-классы. При этом понимаем, что должны не только обучать начинающих, но и развивать компетенции уже действующих предпринимателей, знакомить их с нововведениями меняющегося законодательства. Узнать о предстоящих образовательных программах можно в разделе «Календарь событий» на «Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края».

- Какие образовательные мероприятия уже прошли на базе Центра?

- В середине мая мы организовали бесплатную образовательную программу с участием эксперта Минэкономразвития России и тренера в области социального предпринимательства Дениса Богатова. Подобные мероприятия прошли лишь в семи регионах России. Во Владивостоке нам удалось собрать более 30 представителей социального бизнеса. За два дня участники изучили основы социального предпринимательства, разобрали механизмы работы бизнес-проектов в социальной сфере, методы формирования бизнес-модели предприятия или компании.

22 июня прошел мастер-класс «Краудфандинг - эффективный инструмент финансирования и продвижения социальных проектов», который провел известный бизнес-тренер из Уфы, руководитель «Школы краудфандинга» крауд-платформы planeta.ru Егор Ельчин. Участники узнали не только о том, что такое краудфандинг как эффективный маркетинговый инструмент и как привлечь партнеров на свой социальный проект, но и как сделать успешный проект в условиях современных реалий.

- Вчера открылся семинар «Актуальные вопросы социального предпринимательства». Что обсуждают участники?

- Да, 26 и 27 июня проходит семинар, в ходе которого мы вместе с предпринимателями обсуждаем принципы создания рабочей бизнес- и финансовой модели проекта, оценки социального эффекта и социального влияния, выявляем зоны роста каждого участника и определяем методы продвижения.

Хорошими делами прославиться можно

- Ольга Александровна, насколько, по вашему мнению, важна популяризация социального предпринимательства?

- Продвижение общественно значимого бизнеса является одним из направлений приморского Центра инноваций в социальной сфере. О важных инициативах и проектах, их критериях редко говорят в прессе, так что порой сами предприниматели не осознают, что их деятельность - социальная.

- То есть не только общество недостаточно информировано об этой сфере бизнеса, но и сами предприниматели?

- Совершенно верно. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать единое информационное пространство для социальных предпринимателей. Для этого сейчас дорабатывается интернет-портал «Мой бизнес», где будет размещена информация о результатах нашей работы, различных конкурсах, полезных ресурсах и источниках финансирования, об успешных российских и зарубежных практиках социального предпринимательства.

- Скажите, пожалуйста, Приморский край является первопроходцем в создании инфраструктуры для социального бизнеса, или в стране есть уже опыт, на который можно опереться?

- Первый Центр инноваций в социальной сфере появился в России в 2013 году. С тех пор их количество непрерывно растет. При создании нашей площадки мы ориентировались на опыт городов, где реализация ЦИСС прошла наиболее успешно. Это Пермь, Астрахань, Алтайский край, Белгород. Также очень эффективно действуют институты развития на Камчатке.

Справка

Центр инноваций в социальной сфере расположен в центре «Мой бизнес» во Владивостоке по адресу: ул. Тигровая, 7. Также можно позвонить по телефону (243) 279-59-09.