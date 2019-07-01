Скандальные выпускники из Владивостока, устроившие БДСМ-перформанс в школе, записали новое видео

Школьники, устроившие скандальный флешмоб с переодеваниями в 74 школе Владивостока сняли музыкальный клип. Месяц назад накануне последнего звонка ученики образовательного учреждения переоделись в полицейскую форму, костюмы ковбоев, а также примерили на себя образы зайчиков, щеголяя с голыми торсами и заклеенными сосками. Все это было снято на видео и разлетелось по социальным сетям. В новом клипе выпускники решили показать, какие они на самом деле.

Почти семиминутное видео, опубликованное на YouTube-канале «My Dog Burns», начинается с подборки выпусков новостей федеральных телеканалов, в которых корреспонденты рассказывают о скандальном «Дне самоуправления» перед последним звонком. Затем действие переносится на год вперед – одноклассники встретились на крыльце школы и решили погулять по ее коридорам, но дверь в учреждение оказалась заперта, а из окна выглянула женщина, которая прогнала ребят, причем отправила не в самое близкое путешествие.

Дальше зрителя погружают в воспоминания уже бывших учеников и отправляют в последний звонок ребят, которые выпивают и поют грустную песню о первых школьных уроках, второй смене и друзьях, с которыми росли. Также выпускники признаются школе номер 74 в любви, а завершается сцена прощанием с одноклассниками.

Однако дальше нас возвращают в реальность, в которой ребята все же выясняют, как проникнуть в школу. Здесь выпускники опять порезвились, но в этот раз намного скромнее. Ребята потанцевали в школьных коридорах, на лестницах и на партах. Сделали ребята и отсылки к своим скандальным видео, появившись в локации с гаражами с цветным дымом и распылив огнетушитель.

Что касается реакции на клип, то интернет встретил работу положительно и с минимальной критикой. Многие пользователи порадовались за то, что ребята остаются дружными и не побоялись еще раз заявить о себе.