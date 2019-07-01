На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В столице Чукотке городе Анадырь самолет во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось семь человек. Инцидентом заинтересовались следователи.

Самолет Ан-26 совершал посадку в аэропорту «Угольный» города Анадырь. По информации осведомленного источника, пилоты не смогли справиться с воздушным судном и выехали за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента у самолета повреждены стойка шасси.

- Пассажиров в самолет не было, только члены экипажа. Никто не пострадал. На работу аэропорта инцидент не повлиял, - рассказал собеседник «КП».

Следователи организовали проверку по факту инцидента с Ан-26. По ее итогам, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы.