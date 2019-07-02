Подростков на пенопластовом плоту вынесло в море на Сахалине

Двое подростков плавали на пенопластовых пластинах в море у берега небольшого сахалинского села Чехов. Внезапно одного из ребят начало утаскивать в открытое море. На его спасение отправился товарищ. В итоге обоим парням понадобилась помощь.

Село Чехов находится на побережье неспокойного Тарского пролива, который отделяет Сахалин от материка. Кстати, к берегу населенного пункта часто прибивает пенопластовые пластины, с которыми любят играть местные дети и подростки. Обычно ребята друг перед другом демонстрируют навыки плавания и стояния на ситуационной «доске».

Около семи часов вечера 1 июля местная детвора вновь отправилась на берег. Двое парней 15-16 лет нашли пенопластовые листы и стали плавать на них друг перед другом. Ребята даже не подозревали, что им уготовил коварный Татарский пролив.

Внезапно, как рассказывали сами подростки спасателям, налетел ветер, который усилил и без того стремительное течение. Стихия начала относить от берега одного из мальчишек, которого от холодной воды отделял тоненьки пенопласт, теперь ставший плотом.

Ребята гребли против ветра, и их плот быстро начало уносить все дальше и дальше от берега. Фото: ASTV.RU

На помощь недоуменному парню бросился его товарищ. Также на пенопластовом плоту. Первый мальчишка со своего дрейфующего островка хоть и хрупкой, но безопасности, спрыгнул в холодную морскую воду, температура которой была в пределах 5-8 градусов. Парень добрался до пенопласта своего товарища и вместе они стали грести к берегу.

Но тщетно. Ребята гребли против ветра, и их плот быстро начало уносить все дальше и дальше от берега. Мальчишки стали кричать и отчаянно звать на помощь. Повезло, что на берегу в тот момент были люди.

- Недалеко на берегу были другие ребята, они тут же рассказали о случившемся пожарным и полицейским, которые оперативно подъехали к месту. О помощи также просили сейнер, который возвращался на Сахалин, и дозвонились до местного рыбака Сергея Мантицкого. Он успел первый - выехал на лодке и «выловил» парней, которых успело отнести почти на километр от берега, - рассказал знакомый с ситуацией источник.

Повезло, что на берегу в тот момент были люди. Фото: ASTV.RU

В начале девятого вечера путешественники были уже на земле. Ребят передали врачам, но все обошлось, и помощь мальчишкам не понадобилась.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Простые правила поведения на воде от главка МЧС России по Сахалинской области:

Спасатели не устают напоминать о том, что вода ошибок не прощает, а правила безопасности написаны кровью и поэтому обязательны для исполнения. Помните, к каждому отдыхающему спасателя поставить невозможно, поэтому главное условие отдыха на воде - это ответственное отношение к безопасности. Не используйте для плавания самодельные устройства (плоты, камеры, пенопласт и тому подобное) они могут не выдержать ваш вес и перевернуться. Не заплывайте далеко от берега, особенно - на надувных матрасах и автомобильных камерах.