2019-07-02T10:47:21+03:00
Происшествия

Амурский тигр напал на безоружного человека в приморской тайге

Специалисты считают, что пойти на такой отчаянный шаг хищника заставила какая-то провокация
Никита Долгов
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Амурский тигрАмурский тигрФото: Сергей БАЛАНОВ
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Очередная встреча тигра с человеком произошла в Приморье в воскресенье, 30 июня, в районе села Милоградово Ольгинского района. В результате нападения мужчина получил несерьезные травмы и был госпитализирован, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». Специалисты ищут на месте происшествия следы оружия и причастность мужчины к браконьерской деятельности.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, информация о нападении еще не подтвердилась. На место происшествия уже выехали специалисты, которые в ближайшее время уберут белые пятна с этой истории и дадут ответ на главный вопрос, было ли это нападением хищника или провокацией человека.

Мужчина из села Милоградово отправился вглубь леса без оружия для проверки приманок на основе соли. Затем, со слов пострадавшего, на подходах к «сольникам» на него внезапно напал амурский тигр. Мужчина во время стрессовой ситуации успел упасть на землю и закрыть лицо руками. Хищник после падения оставил лишь несколько ранней, после чего скрылся в тайге также внезапно, как и появился.

Данное происшествие вызывает массу вопросов. Как сообщил зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина, такое агрессивное поведение не свойственно амурскому тигру. Если и было нападение, то вероятнее всего была создана ситуация, заставившая животное пойти на такой отчаянный шаг.

После публикации новости в социальных сетях, интернет аудитория разразилась критикой и скепсисом в адрес пострадавшего. Большинство людей считает, что он дает ложные показания. Некоторые сравнивают произошедшее с похожей историей, которая случилась в другом поселке Ольгинского района. 28 января 2018 года в районе села Щербаковка мужчина поступил в больницу с тяжелыми ранами. Он заявил, что на него напал тигр, однако позже выяснилось, что пострадавший вел незаконную охоту. В ходе расследования была установлена причастность гражданина к убийству тигра.

Возможно, что и в этой ситуации, травмы потерпевшего являются лишь следствием неудачной охоты. Более подробная информация и детали происшествия будут известны только после окончания проверки охотнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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