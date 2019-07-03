Была ли Камчатка: мужчина в лесу пнул медведя, спровоцировал его нападение и снял на видео

В социальных сетях набирает просмотры и комментарии видеоролик отвратительного отношения к медведю. На кадрах мужчина явно преследует хищника, который медленно пытается уйти от человека. Неизвестный наносит медведю удар, за что потом платит прокусанной рукой. Сообщается, что действие происходит якобы в лесах Камчатки, однако специалисты в этом сомневаются.

ИГРА СО СМЕРТЬЮ

После просмотра видео у большинства, судя по комментариям, остается желание как минимум серьезно поговорить с мужчиной, преследовавшего медведя. Хищник, как читают некоторые пользователи, сидел у дерева и никого не трогал, когда его покой нарушил человек. Небольшой зверь попытался уйти в лес, но неизвестный его догнал и пнул. Медлительность зверя пользователи объясняют тем, что он был ранен или болен.

- Складывается такое впечатление, что этот оператор в начале медведя покалечил или даже сбил машиной, а потом шел за ним и, может, не один раз его пинал. Правоохранителям передать бы эту запись. Возмущению нет придела, - пишет в комментариях пользовательница Ольга.

Дальше мы слышим рык медведя и видим его опасную пасть, которая стремительно надвигается на хамоватого мужчину. Телефон выпадает из рук человеческого «пришельца» и что происходит дальше – можно только гадать. Единственное мы узнаем, что медведь прокусил мужчине руку, о чем говорит сам неизвестный.

В общем-то, это все, что имеется в распоряжении у специалистов и СМИ. Видео оставляет после себя послевкусие недосказанности: что случилось с медведем после нападения, кто настолько по-хамски относится к дикой природе, почему медведь не разделался со своим обидчиком, где и когда это происходило? Мы попытаемся ответить лишь на некоторые из них.

НЕ КАМЧАТСКИЕ ОЧЕРТАНИЯ

В поддержку версии, что действо разворачивается на Камчатке, говорит лишь подпись к видеозаписи. Первоисточник не установлен, равно как и мужчина, пинающий хозяина тайги.

- Во-первых, судя по растительности, я не могу сказать, что это Камчатский край, потому что на фоне медведя видны редкие для нашего региона деревья. Это, например, сосна – они на полуострове такими большими не вырастают. Во-вторых, на видео весна, и это могло быть снято во время разрешенной охоты. Возможно, медведь был смертельно ранен, а у оператора на самом деле весело на плече ружье. Тут двоякая ситуация, - прокомментировал Александр Сельницын, консультант отдела госохотнадзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Он также отметил, что информации о серьезных укусах, которые оставил медведь, не поступало ни от полиции, ни от врачей. Если в таких случаях, по его словам, удается найти первоисточник, то человек может либо отделаться беседой, либо загреметь за решетку – все зависит от тяжести причиненного вреда животному миру.

ПОРАНИЛ РУКУ, А МОГ ОТКУСИТЬ ГОЛОВУ

«Почему Миша не растерзал своего обидчика?» - таким вопросом задаются посмотревшие видеоролик люди. Однозначного ответа у специалистов нет, а лишь вагон и маленькая тележка версий. Возможно, Миша хотел припугнуть своего обидчика или же напал на него незадолго до своей смерти. Также весьма вероятна версия, что зверь болен.

Явно видно одно: медведь пытался уйти в лес и не собирался нападать на человека. Спровоцировал зверя унизительный пинок, который неизвестный позволил себе по отношению к хозяину тайги.

ЧТО С ВАМИ НЕ ТАК?

К поступку неизвестного провокатора можно подойти с разных точек зрения. Если это была охота и медведь действительно смертельно ранен, то зачем над ним еще издеваться, но с другой стороны зверю уже все равно, пуля его настигла. Однако если мужчина пнул медведя в мирное время, то возникает масса вопросов вплоть до его психического здоровья. А объединяет эти версии одно недоуменное «Зачем???».

- Я думаю, и многие специалисты с этим согласны, что люди идут на такое ради самопиара в социальных сетях. Они снимают такие видео и выкладывают в Инстаграм ради похвалы от друзей. Люди ведут себя как хамы по отношению к дикой природе. Яркий тому пример – подкормка медведей на дорогах. Если дать даже маленький кусочек еды, зверь запоминает это место и впоследствии начинает реагировать даже на шорох гравия под машинами. Животные подходят к дороге и ждут, пока кто-нибудь даст им еды. А в прошлом году у нас из-за этого отстрелили около 60 медведей, - поделилась Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

ПРОЧИТАТЬ И РАССКАЗАТЬ ДРУГИМ

Для начала вообще не стоит заходить на территорию зверей. Понять, что оказался в медвежьих владениях, путешественник может по многим признакам. В первую очередь это внушительных размеров кучки помета и отпечатки огромных лап. Звери также метят свою территорию, используя для этого деревья. Метки на стволы они наносят когтями, зубами или, оставляя клочья шерсти во время почесывания о шероховатую кору. По тому, на какой высоте расположены «зарубки» можно примерно определить размеры хищника и сделать соответствующие выводы.

При мечении территории медведи находятся в возбужденном состоянии, наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона – преимущественно в мае-июне. В это время лучше всего ограничить посещение медвежьих угодий или вовсе отказаться от них.

Идти в поход следует большой компанией. При этом желательно громко разговаривать, а лучше хором петь песни. Ни в коем случае нельзя отрываться от группы.

Приближаться к медведю нельзя ни в коем случае. Это смертельно опасно как для человека, так и для животного. Лучше не испытывать судьбу, попытаться остаться незамеченным и уйти подальше от зверя.

Однако если медведь проявляет к вам интерес, то запомните: бежать от него нельзя – это верная смерть. Быстро удаляющийся объект эти хищники расценивают как добычу. Отогнать медведя можно, визуально сделав себя больше. Нужно дать хищнику почувствовать свой запах и поднять над головой походное снаряжение или большие ветки.

Один из самых действенных способов прогнать хозяина тайги – фальшфейеры. Это пиротехнические устройства, которые при активации начинают светить ярким, преимущественно, красным светом, сильно пахнуть и издавать громкий звук. Подавляющая часть медведей испугается такого перформанса и убежит. Также можно использовать специальный баллончик для отпугивания медведей с перцовым газом выбрасывает струю на 3-3,5 метра и действует 8 секунд.

И запомните: никогда нельзя подкармливать диких животных. Они могут переносить заразу или причинить вред здоровью. Такие истории всегда заканчиваются трагедией.