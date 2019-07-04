Шах и мат, Стэтйэм: знаменитости Владивостока приложились к бутылке
В социальных сетях набирает популярность новый челлендж, в котором уже приняли участие всемирно известные спортсмены, певцы и актеры. Задача на первый взгляд выглядит простой – открутить крышку бутылки ногой. При этом ронять тару и себя не рекомендовано. Три известных дальневосточника приняли вызов и поучаствовали в #BottleCapChallenge.
Именно под таким хэштегом в интернете можно найти видео, на которых люди пытаются открыть бутылку ногой. Смысл челленджа в том, что человек не просто совершает какое-то действие, он должен передать эстафету другим людям, чтобы те повторили за ним. Вызовы уже приняли голливудский актер Джейсон Стэйтем, скандальный боец ММА Конор Макгрегор, чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова и многие другие. Кстати, россиянка решила иначе справиться с челлендждем и ногой открыла банку огурцов.
КАК ВАМ ТАКОЕ?
Дальневосточники подхватили тренд и тоже приняли участие в челлендже. Боец ММА и тренер дельфинов из Владивостока Григорий Сиренко смог выполнить задание не сразу. Первая попытка открутить крышку провалилась - бутылка упала, зато второй заход получился идеальным, – пробка отлетела, а спортсмен устоял на ногах. Как и просил оператор, Григорий «сделал красиво».
С первого раза смог открыть бутылку ногой нападающий хабаровского хоккейного клуба «Амур» Игорь Величкин. Игрок открутил пробку оригинальным ударом, но не смог устоять и упал. Травм хоккеист не получил, лишь посмеялся.
- В чем разница между Игорем Величкиным и Конором Макгрегором? Конор не играет за «Амур», - подписала видеоролик пресс-служба хоккейного клуба.
С первого раза смог открыть бутылку ногой нападающий хабаровского хоккейного клуба Амур Игорь Величкин. В чем разница между Игорем Величкиным и Конором Макгрегором ? Конор не играет за Амур . https://t.co/3cVw4Z36T1
Не смогла пройти мимо тренда автомеханик, основательница движения «Автодевочки» и известная во Владивостоке автоблогер Настя Туман. С задачей девушка справилась не сразу, а как минимум с шестого раза. Во всяком случае, именно столько попыток на видео Насти.
Один из блогеров Владивостока бросил вызов руководителю Приморья, который известен тем, что бегает по утрам и плавает в холодной воде.
- Почему руководитель рабочей группы Госсовета по развитию физической культуры и спорта губернатор Приморского края Олег Кожемяко еще не принял участие в #BottleCapChallenge? Ну или Владимир Николаев. На субботней зарядке. Хайпово! Трендово! Инфоповодно! - написал Константин Радченко.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Родоначальником челленджа многие ошибочно считают Джейсона Стэйтема, но это не так. Первым открутил пробку ногой боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Кстати, изначально у челленджа было два названия: #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. Второй вариант, как мы видим, прижился.
Карен бросил вызов нескольким публичным личностям, в числе которых оказались Конор Макгрегор, Джейсон Стэйтем и чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин. Последний принял вызов, а дальше реакцию было уже не остановить – знаменитости стали записывать ролики один за другим.
Диджеи, певцы, актеры, спортсмены – по хэштегу #BottleCapChallenge в Инстаграм уже более 35 тысяч видео. И, складывается такое ощущение, что это не предел.
ИСТОЧНИК KP.RU