Шах и мат, Стэтйэм: знаменитости Владивостока приложились к бутылке

В социальных сетях набирает популярность новый челлендж, в котором уже приняли участие всемирно известные спортсмены, певцы и актеры. Задача на первый взгляд выглядит простой – открутить крышку бутылки ногой. При этом ронять тару и себя не рекомендовано. Три известных дальневосточника приняли вызов и поучаствовали в #BottleCapChallenge.

Именно под таким хэштегом в интернете можно найти видео, на которых люди пытаются открыть бутылку ногой. Смысл челленджа в том, что человек не просто совершает какое-то действие, он должен передать эстафету другим людям, чтобы те повторили за ним. Вызовы уже приняли голливудский актер Джейсон Стэйтем, скандальный боец ММА Конор Макгрегор, чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова и многие другие. Кстати, россиянка решила иначе справиться с челлендждем и ногой открыла банку огурцов.

КАК ВАМ ТАКОЕ?

Дальневосточники подхватили тренд и тоже приняли участие в челлендже. Боец ММА и тренер дельфинов из Владивостока Григорий Сиренко смог выполнить задание не сразу. Первая попытка открутить крышку провалилась - бутылка упала, зато второй заход получился идеальным, – пробка отлетела, а спортсмен устоял на ногах. Как и просил оператор, Григорий «сделал красиво».

gregor90s Боец ММА и тренер дельфинов из Владивостока Григорий Сиренко смог выполнить задание не сразу

С первого раза смог открыть бутылку ногой нападающий хабаровского хоккейного клуба «Амур» Игорь Величкин. Игрок открутил пробку оригинальным ударом, но не смог устоять и упал. Травм хоккеист не получил, лишь посмеялся.

- В чем разница между Игорем Величкиным и Конором Макгрегором? Конор не играет за «Амур», - подписала видеоролик пресс-служба хоккейного клуба.

С первого раза смог открыть бутылку ногой нападающий хабаровского хоккейного клуба Амур Игорь Величкин. В чем разница между Игорем Величкиным и Конором Макгрегором ? Конор не играет за Амур . https://t.co/3cVw4Z36T1

Не смогла пройти мимо тренда автомеханик, основательница движения «Автодевочки» и известная во Владивостоке автоблогер Настя Туман. С задачей девушка справилась не сразу, а как минимум с шестого раза. Во всяком случае, именно столько попыток на видео Насти.

Один из блогеров Владивостока бросил вызов руководителю Приморья, который известен тем, что бегает по утрам и плавает в холодной воде.

- Почему руководитель рабочей группы Госсовета по развитию физической культуры и спорта губернатор Приморского края Олег Кожемяко еще не принял участие в #BottleCapChallenge? Ну или Владимир Николаев. На субботней зарядке. Хайпово! Трендово! Инфоповодно! - написал Константин Радченко.

tymannastya Не смогла пройти мимо тренда известная во Владивостоке автоблогер Настя Туман

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Родоначальником челленджа многие ошибочно считают Джейсона Стэйтема, но это не так. Первым открутил пробку ногой боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Кстати, изначально у челленджа было два названия: #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. Второй вариант, как мы видим, прижился.

Карен бросил вызов нескольким публичным личностям, в числе которых оказались Конор Макгрегор, Джейсон Стэйтем и чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин. Последний принял вызов, а дальше реакцию было уже не остановить – знаменитости стали записывать ролики один за другим.

Диджеи, певцы, актеры, спортсмены – по хэштегу #BottleCapChallenge в Инстаграм уже более 35 тысяч видео. И, складывается такое ощущение, что это не предел.