«Бережливая поликлиника» повышает комфорт пациентов

Число лечебных учреждений, включившихся в проект «Бережливая поликлиника», растет в Приморье. Недавно на современные технологии перешел и Краевой перинатальный центр. Здесь стали с большим уважением относиться к времени, которое затрачивают беременные женщины и молодые мамы, пестующие младенцев, на визиты к врачам. В конце июня в Центре открылись сразу две бережливые регистратуры: в консультативно-диагностическом отделении охраны репродуктивного здоровья женщин и в консультативно-диагностическом отделении динамического здоровья детей раннего возраста.

Бесценно время материнства

Сегодня обе регистратуры консультативно-диагностических отделений больше похожи на стойки ресепшен с приветливыми администраторами, а не на регистратуру стандартного медучреждения.

- Совсем недавно пациентам необходимо было стоять у окошка регистратуры, ожидать свою очередь. Теперь все кардинально поменялось: у нас новое распределение потоков пациентов, электронные табло очереди, - рассказала главный врач Краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

Сегодня Приморский краевой перинатальный центр, являющийся ведущим в сфере оказания помощи беременным женщинам и детям, а также семьям, планирующим появление малыша, внедряет несколько новых программ, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». С деятельностью клиники ознакомился врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко. Он оценил нововведение, отметив качество и сервис проделанной работы. Заместитель главы региона особо подчеркнул, что Приморский край входит в число территорий, где один из низких показателей младенческой смертности:

- У нас в крае отлажена маршрутизация беременных, а Перинатальный центр является вершиной айсберга Службы родовспоможения края. Здесь не только одно из лучших оснащений в части оборудования, но и профессиональные специалисты, которые умеют выхаживать маловесных детей, в том числе и с экстремальной массой тела.

Виктор Фисенко отметил, что в крае становится все больше учреждений здравоохранения, которые переходят на бережливые технологии.

- И это очень важно, что наши больницы и поликлиники, а вместе с ними и учреждения родовспоможения становятся комфортными для пациентов, - считает руководитель приморской системы здравоохранения.

Лучшие практики - в действие

В этом году в Приморье в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют 20 медучреждений. И главные врачи заинтересованы в обмене опытом участия в этом проекте. Руководители ведущих клиник края принимают на своей территории коллег из других больниц и поликлиник - проводят экскурсии, делятся практическими советами.

- Руководители медорганизаций получили возможность побывать в перинатальном центре, онкологическом и кожно-венерологическом диспансерах, краевой больнице № 1 и больнице № 1 Владивостока, где реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», познакомиться с работой городских детских и взрослых поликлиник по направлению бережливого производства, - рассказал Виктор Фисенко.

Главврачи с большим интересом знакомятся с тем, что уже воплощено их коллегами-первопроходцами. Ведь воплощенные идеи дают понимание, в каком направлении следует работать.

- Я очень благодарен за возможность узнать, как работают наши коллеги в других медучреждениях. Благодаря таким встречам понимаешь, что можно изменить в своей работе. Появляются мысли, как улучшить взаимодействие в интересах наших пациентов, - поделился главный врач Скорой медицинской помощи Владивостока Олег Сорокин.

Коллеги по достоинству оценили инновационные подходы в лечении пациентов врачами Первой владивостокской больницы, внедренные в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Главный врач Евгений Шестопалов стоял в свое время у истоков создания отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в ВКБ № 1. А в этом году врачи Владивостокской клинической больницы № 1 стали лауреатами Всероссийской премии в области борьбы с инсультом «Время жить».

На заметку

Проект «Бережливая поликлиника направлен на повышение эффективности работы лечебно-профилактических учреждений и общей доступности медицинской помощи. Его суть - перестройка ряда процессов: изменение принципа работы регистратуры, установка современного оборудования, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель новшества - повысить уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом до 60 % к 2020 году и до 70 % к 2022 году. Пациентам стало удобнее находиться в поликлиниках, за медицинской помощью чаще обращаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Люди стали быстрее проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.