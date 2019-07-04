2019-07-04T10:47:20+03:00
Общество

Ипотеку под два процента на Дальнем Востоке начнут выдавать в конце 2019 года

Соответствующая программа находится в разработке, поэтому окончательного перечня тех, кто сможет получить льготный кредит, пока нет
Александра ШОПЕНКО
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Льготная ипотека будет выдаваться на срок до 20 летЛьготная ипотека будет выдаваться на срок до 20 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Дальнего Востока смогут получить льготную ипотеку под два процента годовых. Максимальный размер – четыре миллиона. На эти деньги можно будет купить, построить или отремонтировать жилье, в том числе, и на «дальневосточном гектаре».

Льготную ипотеку смогут взять, по словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, владельцы «дальневосточных гектаров» и молодые семьи, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев говорил еще о многодетных семьях.

- По данным регионов 15,8 тысячи молодых семей состоят на учете, как нуждающиеся в жилых помещениях. При этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить свое жилье на «дальневосточном гектаре», - сказал Александр Козлов, министр по развитию ДФО и Арктики.

Также известно, что льготная ипотека будет выдаваться на срок до 20 лет, первоначальный взнос при этом не требуется. Распространяется кредит как на дома, так и на квартиры.

- Дальневосточного гектара у нас нет, а вот на счет покупки квартиры можно будет подумать, уже хочется свой уголок. Надо узнать все условия программы, пока информации о ней не много. Буду следить за новостями, - поделилась жительница Владивостока Татьяна Амельченко.

Для этих целей в госпрограмме предусмотрено около 15 миллиардов рублей. Деньги получит Фонд развития Дальнего Востока, который будет финансировать региональные ипотечные агентства. Предполагается, что именно они будут выдавать людям льготные займы.

Программа еще разрабатывается, поэтому список категорий тех, кто сможет рассчитывать на льготную ипотеку, может корректироваться. Первые займы люди смогут получить уже в конце этого года. К этому времени нормативная база должна быть готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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