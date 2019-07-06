2019-07-06T07:36:11+03:00
Дом. Семья

Перепись амурских тигров в Приморье откладывается на год

Специалистов, которые могли бы правильно зафиксировать следы хищника, не хватает
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Раньше учет тигров проводился раз в десять летРаньше учет тигров проводился раз в десять летФото: Сергей БАЛАНОВ
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Учет амурских тигров в Приморском крае будет проводиться не предстоящей зимой, как планировалось, а следующей. Подсчитывать редких кошек будут с ноября по февраль 2020-2021 годов.

Раньше учет тигров проводился раз в десять лет, потому что это затратно и требует много времени на подготовку. Однако в 2015 году приморские специалисты, вдохновленные успехом переписи полосатых хищников, решили: будем пересчитывать тигров раз в пять лет.

- Нам было радостно от того, что это большое мероприятие получилось. Мы можем этим цифрам верить, нам не стыдно, мы уверены, что действительно фальсификаций не было. И тогда на фоне этой эйфории мы решили проводить учет раз в пять лет, ведь раз в десять лет у нас получается. Потом мы стали обрабатывать данные и поняли, что нужно где-то еще доработать и выявили самую важную тенденцию, - сказал Сергей Арамилев, директор дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

А тенденция заключается в том, что количество людей, находящихся в лесу, уменьшается. Охотники, лесники, живущие на своих промысловых участках, могли правильно зафиксировать присутствие тигра и донести сведения до специалистов. Это также одна из важных составляющих переписи амурских тигров.

- Мы, честно признаться, не успеваем подготовить всех людей. За эти пять лет много людей ушло из жизни, поредел штат, поэтому мы добавили себе еще один год на подготовку, чтобы провести качественный учет, - резюмировал Сергей Арамилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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