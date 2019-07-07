Андреевские флаги приспущены: моряки ТОФ отдали дань памяти боевым товарищам во Владивостоке

Траурный митинг в честь моряков-подводников, погибших во время пожара в Баренцевом море, состоялся во Владивостоке. Представители Тихоокеанского флота, почтили память боевых товарищей минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. В знак скорби на всех кораблях приспустили Андреевские флаги. 14 человек, отдавших свои жизни на благо родины, представлены к посмертным наградам, сообщает «КП»-Владивосток».

Возложение цветов и траурная церемония состоялись накануне на Корабельной небрежной Владивостока, у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Навечно вписаны в историю оказались имена 14 моряков-подводников, которые погибли 1 июля при пожаре на глубоководном исследовательском объекте в Баренцевом море. Весь экипаж АС-31 представлен к наградам посмертно. Официальным указом президента РФ Владимира Путина, четырем офицерам-подводникам присвоены звания Героев России. В их число вошел и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, служивший на Дальнем Востоке. Его военная карьера началась во Владивостоке. Вместе с Соловьевым на одной из дизельных подводных лодок проходил службу и Сергей Данильченко, награжденный вторым орденом Мужества посмертно.

В церемонии во Владивостоке приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, ветераны-подводники ТОФ и военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил. Оба погибших капитана ранее были приписаны к этому соединению. Посетил траурный митинг и начальник ТОВВМУ имени С.О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев. Стоит отметить, что именно в этом учебном заведении получал профильное образование погибший капитан второго ранга Сергей Дальниченко.

Акции в память о моряках-подводниках прошли в различных регионах России. На Камчатке, на главной базе подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в Вилючинске, участники митинга опустили венки и цветы в воду бухты Крашенникова. Память погибших моряков Северного флота, почтили в Никольском соборе Санкт-Петербурга.

Еще больше материалов по теме: «ГИБЕЛЬ МОРЯКОВ НА ПОДЛОДКЕ АС-31»

Шойгу доложил Путину: Причина пожара на подлодке выявлена. Аппарат будет восстановлен целиком в короткий срок

Вечная память героям: В Никольском соборе Петербурга прошла панихида по погибшим на подлодке морякам