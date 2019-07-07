2019-07-07T14:37:25+03:00
Общество

Вафельница: знак и разметка в центре Владивостока вводят автомобилистов в ступор

Не все приморские водители оказались готовы к нововведению [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Новая разметка во ВладивостокеНовая разметка во ВладивостокеФото: dps.control
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Необычный знак, установленный в центре Владивостока, около недели привлекал внимание автомобилистов, вызывая массу вопросов, актуальных при отсутствии разметки. В выходные дорожные службы потрудились, нанеся ярко оранжевые полосы в районе Покровского парка, однако вопросов не стало меньше. Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с местными жителями, как выяснилось, многие автолюбители попросту не знают, что за «вафельница» появилась на дороге и для чего вообще преобразился перекресток.

Новая разметка в центре Владивостока.Видео: dpskontrol_125rus

Знак 1.35 и желтая разметка 1.26, именуемая обычно «вафельница», призваны решить проблему пробок на перекрестке Океанского проспекта и Октябрьской. Нововведение, впервые замеченное во Владивостоке, на самом деле прижилось в других регионах России еще с прошлого года. В столице Дальнего Востока разметка пока скорее вводит водителей в ступор, даже в условиях малочисленного траффика в выходной, нежели оправдывает ожидания. Не исключено, что в первую неделю, знак и разметка, запрещающие выезд на перекресток при образовании затора, наоборот станут причиной пробок. Редакция «Комсомолки» настоятельно рекомендует изучить ПДД, за нарушение которых грозит денежный штраф.

Знаки установили в центре Владивостока Фото: dps_vl

Знаки установили в центре ВладивостокаФото: dps_vl

«Вафельница» – обозначает участок перекрестка, на который запрещено въезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для транспорта, движущегося в поперечном направлении. Исключение составляет остановка для поворота налево или направо, которые не стоит путать с маневром разворота. Яркие линии служат для наглядности, помогая водителю оценить ситуацию на дороге. При этом разметка 1.26 может применяться самостоятельно либо в тандеме со знаком 1.35. Сам знак без разметки применяться не может, как это изначально получилось во Владивостоке. Нарушение правил проезда перекрестка в случае образовавшегося затора, влечет за собой административное наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Зачастую на пересечении дорог с подобной разметкой также устанавливаются камеры видеофиксации.

Знак появился раньше разметки Фото: dps_vl

Знак появился раньше разметкиФото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

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