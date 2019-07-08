2019-07-08T08:58:01+03:00
Общество

Безопасность превыше всего: известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами

В номере Ольги Шелест было все, кроме wi-fi [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Своими впечатлениями от люксового отеля в Находке Ольга Шелест эмоционально делилась со своими подписчикамиСвоими впечатлениями от люксового отеля в Находке Ольга Шелест эмоционально делилась со своими подписчикамиФото: Социальные сети
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На прошедших выходных Приморский край посетили популярные российские телеведущие Ольга Шелест и Антон Комолов, которые прославились благодаря работе на MTV-Russia. Звезды «голубых экранов» вели большой праздник в поселке Врангель и остановились в гостинице Находки, которая их удивила.

Своими впечатлениями от люксового отеля в Находке Ольга Шелест эмоционально делилась со своими подписчиками. Суда по историям в Инстаграм, номер у телеведущей был шикарный – своя небольшая кухня, камин, джакузи – все для звезды. Однако кое-что персонал гостиницы упустил – не обеспечил Ольгу выходом в интернет.

- Два шкафа, джакузи, но нет wi-fi. Нет wi-fi! Нафига мне весь этот люкс, если я не могу посмотреть любимый сериал и выложить историю для вас, друзья? – поделилась с подписчиками Ольга Шелест.

Известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети

Не помогли и сотрудники гостиницы, тогда на выручку пришел коллега Ольги Антон Комолов, который как заправский специалист по настройке wi-fi просто отключил роутер от сети, через несколько секунд включил снова и интернет заработал.

Теперь Ольга могла без проблем загружать истории, которые, кстати, снимала и в номере Антона. Во время обследования своих апартаментов телеведущая к своему удивлению нашла средства мужской контрацепции. Упаковку презервативов заботливый персонал гостиницы положил и в номер Комолова. «Шашки наголо!», - пошутили телеведущие.

Однако, несмотря на казусы, Приморский край произвел впечатление на Ольгу Шелест, которая побывала во многих городах и странах.

Известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети

- Какой красивый край. Какие классные люди. Находка — в самое сердце, - написала телеведущая.

Приморский край произвел впечатление на Ольгу Шелест, которая побывала во многих городах и странах.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети

Отметим, что для всех жителей поселка Врангель выступила группа БИ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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