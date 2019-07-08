Безопасность превыше всего: известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами
На прошедших выходных Приморский край посетили популярные российские телеведущие Ольга Шелест и Антон Комолов, которые прославились благодаря работе на MTV-Russia. Звезды «голубых экранов» вели большой праздник в поселке Врангель и остановились в гостинице Находки, которая их удивила.
Своими впечатлениями от люксового отеля в Находке Ольга Шелест эмоционально делилась со своими подписчиками. Суда по историям в Инстаграм, номер у телеведущей был шикарный – своя небольшая кухня, камин, джакузи – все для звезды. Однако кое-что персонал гостиницы упустил – не обеспечил Ольгу выходом в интернет.
- Два шкафа, джакузи, но нет wi-fi. Нет wi-fi! Нафига мне весь этот люкс, если я не могу посмотреть любимый сериал и выложить историю для вас, друзья? – поделилась с подписчиками Ольга Шелест.
Известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети
Не помогли и сотрудники гостиницы, тогда на выручку пришел коллега Ольги Антон Комолов, который как заправский специалист по настройке wi-fi просто отключил роутер от сети, через несколько секунд включил снова и интернет заработал.
Теперь Ольга могла без проблем загружать истории, которые, кстати, снимала и в номере Антона. Во время обследования своих апартаментов телеведущая к своему удивлению нашла средства мужской контрацепции. Упаковку презервативов заботливый персонал гостиницы положил и в номер Комолова. «Шашки наголо!», - пошутили телеведущие.
Однако, несмотря на казусы, Приморский край произвел впечатление на Ольгу Шелест, которая побывала во многих городах и странах.
Известную российскую телеведущую оставили в Находке без интернета, зато с презервативами.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети
- Какой красивый край. Какие классные люди. Находка — в самое сердце, - написала телеведущая.
Приморский край произвел впечатление на Ольгу Шелест, которая побывала во многих городах и странах.Видео из Инстаграм Ольги ШелестСоциальные сети
Отметим, что для всех жителей поселка Врангель выступила группа БИ-2.
ИСТОЧНИК KP.RU