2019-07-08T09:59:28+03:00
Общество

Затерянные в облаках: в Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

Самолет с четырьмя членами экипажа вылетел на воздушную стрельбу и не вернулся [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Самолет обнаружили в 30 километрах от села Виноградовка. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России»Самолет обнаружили в 30 километрах от села Виноградовка. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России»Фото: Социальные сети
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Приморские поисковики нашли обломки бомбардировщика ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота, который без вести пропал в 1941 году. Самолет обнаружили в 30 километрах от села Виноградовка. Поисковики рассматривают две версии крушения.

Тайну упавшего самолета раскрывает архивный аварийный акт. Воздушное судно под руководством старшего лейтенанта Ясырева рухнуло 27 ноября 1941 года. В тот день Он вылетал на воздушные стрельбы в паре с лейтенантом Сарыковым. К 11:00 часам утра сильным южным ветром бомбардировщик был снесен в район Виноградовка-Анучино. В это время начала резко ухудшаться погода и уже через полчаса появилась низкая облачность семь-восемь баллов.

Воздушное судно под руководством старшего лейтенанта Ясырева рухнуло 27 ноября 1941 года. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России» Фото: Социальные сети

Воздушное судно под руководством старшего лейтенанта Ясырева рухнуло 27 ноября 1941 года. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России»Фото: Социальные сети

- Экипаж Ясырева, видимо, потерял детальную ориентировку, начал ее восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовка, после чего с курсом 150 градусов, с набором высоты пробивая облачность. Летчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошел от командира звена Ясырева и произвёл посадку в шести километрах южнее деревни Виноградовка. Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева неизвестны. Организованный поиск самолетами 25, 26, 27, 28, 29 ноября и 1 декабря 1941 года никаких результатов не дали, - говорится в аварийном акте.

Почти 78 лет спустя обломки бомбардировщика нашли в том же районе, где воздушное судно видели в последний раз. Характер удара, как считают поисковики, говорит о том, что самолет упал вертикально, поскольку площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 метров.

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В Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
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- Вероятнее всего, причинами рушения могли стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада. На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик, рассказали в поисковом объединении «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России».

На борту рухнувшего бомбардировщика находилось шесть человек: летчик - старший лейтенант Николай Ясырев, штурман - старший лейтенант Сергей Зорин, стрелок-радист – Шашков, стрелок – Усенко. Человеческих останков на месте крушения поисковики не обнаружили. И на это тоже есть свои версии.

На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России» Фото: Социальные сети

На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России»Фото: Социальные сети

- Останки были в поздние годы захоронены на месте падения охотниками или тела экипажа при ударе могло отбросить на расстояние до 50 метров от эпицентра удара. В ближайшее время на место катастрофы будет организована большая экспедиция с целью максимальной очистки территории разброса обломков и поиска места нахождения останков экипажа, - добавили в «АвиаПоиске».

Светлая память погибшему экипажу бомбардировщика ДБ-3 морской авиации ТОФ.

Почти 78 лет спустя обломки бомбардировщика нашли в том же районе, где воздушное судно видели в последний раз. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России» Фото: Социальные сети

Почти 78 лет спустя обломки бомбардировщика нашли в том же районе, где воздушное судно видели в последний раз. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России»Фото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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