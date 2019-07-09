Создатель пафосного клуба Cuckoo открыл новое заведение в приморской филармонии

В центре Владивостока в здании Приморской филармонии открылось новое кафе под названием «Сезоны». Когда-то в этом же помещении находилась легендарная кофейня Presto. Чем может порадовать новое заведение и удастся ли ресторатору покорить сердца владивостокцев - в материале «КП - Владивосток».

Уютная кофейня Presto запомнилась своими десертами, фестивалями молодого вина, творческой атмосферой. Не обошлось и без внимания VIP-персон. Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин и его супруга, актриса Лариса Белоброва не раз становились гостями сего заведения. Но дело было далеко не в них. Стечение сразу нескольких обстоятельств позволило кофейне сыскать общегородскую любовь.

В 2015 году на тот момент директор Приморской краевой филармонии Валерия Заруцкая заявила, что не будет продлевать с владельцами Presto договор аренды, потому что, как оказалось, платили они всего 30 тысяч рублей в месяц за якобы 30 квадратных метров, хотя фактически занимали в холле филармонии 250 квадратов. На этом 11-летняя история Presto закончилась.

Руководство филармонии решило само использовать освободившиеся площади и пополнять тем самым бюджет организации. Однако планам помешал кризис, и вскоре помещения снова предложили арендаторам. Два года место пустовало, но в 2017-м торги выиграло «Сити кофе лизинг». Гендиретор Дмитрий Лутченко, основатель знаменитой сети автокофеен Coffee Machine, обещал открыть здесь ресторан морепродуктов и авторской кухни. Но, видимо, не потянули аренду в полмиллиона рублей в месяц и в итоге отказались от проекта. По словам нового директора филармонии Анны Алеко, это был не единичный случай отказа.

В начале прошлого года появился новый арендатор за те же полмиллиона в месяц (и это еще без НДС) и открыл кафе Centrafe, но оно не просуществовало и года, в январе 2019-го холл снова опустел.

И все же удобное расположение, привлекательная атмосфера и близость к искусству не должны пропадать даром. И, судя по всему, ресторатор нового заведения - Павел Куксов, намерен взять их всех в оборот, обеспечив тем самым своему детищу небывалую популярность, сравнимую с предшественником на «хлебном» месте.

Кафе открыто для посетителей, но пока в тестовом режиме. Фото: Василий Латушкин

Среди успешных проектов Павла - ночные клубы Placebo и Cuckoo, рестораны «Пекарня Мишеля», Moloko & Med, «БабМаша», Crust. Эстетику нового ресторана, оформленного в стиле 50-х годов прошлого века, уже успели оценить жители Владивостока - пока в тестовом режиме. Полноценно кухня откроется, видимо, на следующей неделе.

- Мы еще официально не открылись, в неполном режиме работает пока только бар и кондитерская. Надо еще время, чтобы все подготовить. Не хотим торопиться, потому что лучше потратить больше времени и сделать хорошо, чем поспешить и потом исправлять, - прокомментировал Павел Куксов «Комсомолке» работу над «Сезонами».

Он подчеркнул, что это место легендарное и у многих горожан сохранилась ностальгия по старому кафе Presto.

- Аренда нам обошлась тоже недешево, по максимально возможной для нас цене, выше – нерентабельно. Плюс достаточно большие инвестиции в ремонт помещения, которого не было 15 лет. Там были дополнительные сложности, потому что это учреждение культуры, там проходят концерты, приходилось работать порой по ночам, - добавил Павел.

В меню акцент на десерты. Фото: Василий Латушкин

Главная фишка «Сезонов» - кухня на сезонных продуктах, местные овощи, фрукты, все максимально свежее и полезное. Рестораторы также хотят сделать упор на вкусные завтраки, для чего будет открываться рано, с 8 утра. А также особенную десертную карту, сочетающую легендарные десерты прошлого и новинки.