Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котенком среди бетонных плит

В поселке Трудовое под Владивостоком восьмилетняя девочка ушла из дома и не возвращалась больше суток. Родители забили тревогу и обратились в полицию. После нескольких часов поисков, сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку в полутора километрах от дома. Малышка спала на матрасе в обнимку с маленьким бездомным котенком.

ЩУПЛЫЙ МАТРАС И ДВЕРЬ-ДОСКА

В наряд смена Владислава Алексеева заступила в пятницу вечером, 5 июля. В 23:25 правоохранители получили сообщение о розыске ребенка, ориентировку на девочку и стали искать. Объезжали дворы, детские сады, гаражи, побывали в школе, в которой училась малышка, но все без толку. Разговоры с людьми и друзьями пропавшего ребенка тоже ничего не дали. Единственное, одна девочка рассказала, что видела пропавшую вечером недалеко от дома, но эта информация ничего не дала.

Уже ночью правоохранители отправились на улицу Муссонную, где тоже находятся гаражи и разбросан разномастный бетонный хлам. В этом районе, кстати, любит гулять местная детвора, поэтому росгвардейцы решили осмотреть это место.

Девочку нашли на заброшенной территорииФото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

- На одной из плит мы нашли самодельный детский столик – на двух кирпичах лежала доска. На столике стояли игрушечные тарелки, ложки и вилки. Я залез на плиту и увидел бетонное кольцо, закрытое доской. Отодвинув «дверь», увидел укутанную в одеяло девочку, которая спала на матрасе и обнимала котенка, - поделился деталями поиска младший сержант полиции Владислав Алексеев, старший полицейский БП (О) УВО по городу Владивостоку - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю».

Девочку нашли в бетонном кольце, которое было закрыто доскойФото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

Росгвардейцы разбудили девочку, которая к происходящему отнеслась спокойно. Нашедшим ее ребятам она дала подержать котенка, а сама стала обуваться и взяла портфель с вещами. Девочка была цела, единственное, замерзла и испачкалась. Малышку согрели и доставили в отдел полиции, где передали родителям и инспектору ПДН.

- В первую ночь, когда девочка не пришла домой, шел дождь, под который она попала. Погода была плохая, и ребенок мог сильно замерзнуть, что очень плохо сказалось бы на здоровье. К тому же в том районе ходят бездомные собаки, которые могли напасть на маленькую девочку. Затягивать с обнаружением ребенка не стоило, мы хотели как можно быстрее ее найти живой и здоровой, - подытожил Владислав Алексеев.

ДЕТИ ЗНАЛИ

Как рассказал источник в правоохранительных органах, девочка ушла из дома, потому что очень сильно обиделась на старшую сестру. Что послужило причиной ссоры – малышка решила не рассказывать. Собеседник отмечает, что семья у девочки приличная и благополучная. Мама ребенка не смогла объяснить, почему стала искать малышку спустя почти сутки.

- В этом бетонном кольце лежала кофта, которую девочка с собой не взяла. Она сказала, что это одежда подруги, то есть дети к ней приходили и знали, что она там живет. Но почему-то взрослым не говорили, - рассказал собеседник «КП-Владивосток».

Уходя из дома, малышка прихватила немного сухой манной крупы. Не исключено, говорит источник, что дети также приносили ей еду.

Девочка вернулась в семью, с родителями проведена профилактическая беседа.