На стройке казино «Шамбала» под Владивостоком обвалились перекрытия

Бетонные плиты перекрытия обвалились на строительстве казино и пятизвездочного отеля в игорной зоне в Приморье, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Обвал случился 9 июля в том месте, где работы уже не велись, поэтому жертв удалось избежать.

В соцсети попало несколько фотографий и видеороликов, которые сняли работники стройки. Из комментариев становится понятно, что и сами очевидцы крушения пока не верят, что никто не пострадал. Они же утверждают, что любую информацию о жертвах ответственные лица попытаются замолчать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/719220" frameborder="0"></iframe> Кадры с места обрушения на стройке казино под Владивостоком.

Как уточнили в Корпорации развития Приморского края со ссылкой на представителя компании ЗАО «Шамбала», непосредственно под плитами никого не было. Все, кто был рядом, успели разбежаться. Причины обрушения выясняются.

Речь идет о строительной площадке около пляжа в районе мыса Галлера. Компания «Шамбала» стала резидентом проекта по результатам открытого аукциона в июне 2018 года и намерена к 2020 году за 8 миллиардов рублей возвести высокоуровневый отель класса «пять звезд» на 270 номеров с казино, ресторанами, спа-салоном и ночным клубом.