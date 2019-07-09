2019-07-09T13:50:50+03:00
Происшествия

На стройке казино «Шамбала» под Владивостоком обвалились перекрытия

Рабочие успели разбежаться в стороны, жертв нет [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Обрушение на стройке в игорной зоне. Фото: instagram.com/fatalityvdkОбрушение на стройке в игорной зоне. Фото: instagram.com/fatalityvdk
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Бетонные плиты перекрытия обвалились на строительстве казино и пятизвездочного отеля в игорной зоне в Приморье, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Обвал случился 9 июля в том месте, где работы уже не велись, поэтому жертв удалось избежать.

В соцсети попало несколько фотографий и видеороликов, которые сняли работники стройки. Из комментариев становится понятно, что и сами очевидцы крушения пока не верят, что никто не пострадал. Они же утверждают, что любую информацию о жертвах ответственные лица попытаются замолчать.

Кадры с места обрушения на стройке казино под Владивостоком.

Как уточнили в Корпорации развития Приморского края со ссылкой на представителя компании ЗАО «Шамбала», непосредственно под плитами никого не было. Все, кто был рядом, успели разбежаться. Причины обрушения выясняются.

Речь идет о строительной площадке около пляжа в районе мыса Галлера. Компания «Шамбала» стала резидентом проекта по результатам открытого аукциона в июне 2018 года и намерена к 2020 году за 8 миллиардов рублей возвести высокоуровневый отель класса «пять звезд» на 270 номеров с казино, ресторанами, спа-салоном и ночным клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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