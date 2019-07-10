Приморский снайпер-участник боев в Сирии попал в скандал с педофилией

Командир отделения снайперов в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, сержант Денис К. подозревается в педофилии. Следствие считает, что приморский военный попытался изнасиловать шестилетнего мальчика. Однако родственники и друзья снайпера уверены: его хочет оболгать женщина, муж которой в открытую приставал к жене Дениса.

Отметим, что «КП-Владивосток» предоставила возможность высказаться всем участникам конфликта.

ПРАЗДНИК С ГОРЕЧЬЮ

Денис вместе с женой Викторией приехали 6 июля 2019 года на день рождения к давней знакомой в Находку. Гостей должно было быть много, около 15 человек, поэтому именинница арендовала коттедж. Вместе с веселыми выпивающими взрослыми оказались двое маленьких детей – двухлетний сын и шестилетний племянник Екатерины К.

Компания отдыхала в бане, откуда через некоторое время Виктория увела мужа. Дениса жена положила в пустую комнату, которая была отведена им для ночлега. Детская находилась по соседству. Дождавшись, пока муж уснет, Виктория вернулась в баню.

Компания отдыхала в бане, откуда через некоторое время Виктория увела мужаФото: Социальные сети

- Весь вечер ко мне приставал муж Екатерины - Дмитрий. Он мог потрогать меня даже на глазах у своей жены. Дмитрий открыто намекал на секс, но я ему, естественно, отказывала. Мужа в это втягивать не хотела, чтобы не начался скандал. В бане Дмитрий ко мне опять начал приставать и сказал, что ему все равно и что жена ему «приелась», а я ему нравлюсь. Все это видела его жена, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Виктория Краскина, супруга снайпера.

Однако у ряда других участников вечеринки рассказы о приставаниях вызывают лишь ухмылку.

- Нет, там не было никаких приставаний. Лично я ничего такого не видела, - рассказала «Комсомолке» именинница Юлия.

Дениса девушка видела второй раз и в первую встречу ничего странного она не заметила, поэтому пригласила мужа подруги на свой день рождения.

- Там все было хорошо, единственное, когда Денис, видимо, перепил, начались ненормальные развратные танцы со стягиванием одежды, которые никому были непонятны, - добавила Юлия.

Жена Дениса готова пойти почти на все, чтобы защитить супругаФото: Социальные сети

«УБЕРИ СВОЕГО МУЖА»

После компания вышла на улицу покурить, а Екатерина ушла проверять детей. Через считанные минуты она спокойно спустилась вниз и ровным тоном произнесла в адрес Виктории: «Убери своего мужа от моего ребенка».

- Мне кажется странным: видя ужасную картину, девушка не стала кричать и бить «насильника», а спокойно спустилась вниз и обратилась ко мне. Я сразу метнулась наверх, муж глубоко спит в той же комнате, в трусах. Когда я спрашивала у Дениса, что случилось, он даже не отреагировал, потому что спал. И только потом Екатерина и Дмитрий начали избивать мужа, - продолжает Виктория.

Из соседней комнаты Екатерина привела шестилетнего ребенка, над которым якобы надругались. Слова сторон разнятся: Виктория говорит, что мальчик был абсолютно спокоен, ряд других участников конфликта сообщают, что малыша всего трясло.

Дальше была полиция, допросы. Уже вечером 7 июля возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». От того, как в постановлении описаны эти самые «сексуальные» действия, волосы встают дыбом: снял трусы, вставил ребенку палец в задний проход, лизал ему уши, водил по нему своим органом…

Бывшие сослуживцы Дениса описывают его сплошь положительными словамиФото: Социальные сети

9 июля Фокинский гарнизонный суд отправил Дениса под арест. Если его вина будет доказана, снайперу, участвовавшему в боях в Сирии, грозит до 20 лет тюрьмы.

НЕСТЫКОВКИ

История произошла 6 июля и спустя три дня уже возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения.

- На самом деле, сообщений о половых преступлениях против несовершеннолетних в Приморье поступает следователям довольно много, и далеко не по каждому возбуждаются уголовные дела. Так что вероятность ареста невиновного в данном случае мала. По каждому такому заявлению следователи в первую очередь опрашивают всех участников. Ребенка опрашивают в присутствии психолога, потому что иногда дети выдают то, что где-то увидели или услышали, за то, что происходило с ними. Психологи способны такие случаи отмести. Потом, если имел факт так называемого проникновения, ребенка отправляют на медицинскую экспертизу, ищут повреждения половых органов, биологический материал. В данном случае, судя по всему, экспертиза могла ничего не показать. Но в любом случае, раз следователи уже к вечеру того же дня возбудили уголовное дело, а потом ходатайствовали об аресте, у них, скорее всего, есть основания. Тем более, что до избрания меры пресечения прошло два дня, за это время можно успеть собрать достаточно материалов. Конечно, в суде по мере пресечения не идет речи об исчерпывающих доказательствах, еще только предстоит расследовать уголовное дело. Если мужчина не виноват, то шансы на благополучный для него исход высоки. Что касается большого количества тех, кто выступил в защит арестованного, к сожалению, нередко приходится такое видеть, потому что обычно речь идет про в миру добропорядочных граждан, про которых никто из близких людей не мог и подумать что-то подобное, - рассказал «Комсомолке» сотрудник правоохранительных органов, не раз сталкивавшийся с подобными расследованиями.

Следствию еще предстоит исследовать простыни и нижнее белье фигуранта и ребенкаФото: Социальные сети

Родные и близкие Дениса утверждают, что экспертиза показала: мальчик не подвергался сексуальному насилию. Однако некоторые участники той вечеринки заявляют, что их с результатами исследования никто не знакомил.

Также, по неподтвержденной информации, во время опроса мальчика, психолога и законного представителя рядом не было. Вместе с ним была только тетя Екатерина, которая не является официальным опекуном. Где в этот момент была мама якобы пострадавшего ребенка – неизвестно. Будет ли она представлять интересы мальчика в суде – также непонятно.

Следствию еще предстоит исследовать простыни и нижнее белье фигуранта и ребенка. Также их проверит психиатр. К слову, на психическую уравновешенность снайперов проверяют примерно раз в три-четыре месяца. Особенно тех, кто участвовал в боевых действиях. У Дениса, который был «тяжелым» снайпером (вооружен крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК) отклонений зафиксировано не было.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бывшие сослуживцы Дениса описывают его сплошь положительными словами. Добрый, отзывчивый, настоящий профессионал. Всегда интересовался как дела на службе и дома. А за свои боевые заслуги в Сирии Денис представлен к награде.

- Я поступил на срочную службу и попал в стрелковую роту, где Денис проходит службу по контракту. Далее попал к нему в отделение, он был моим командиром. За всю службу он показал с себя с положительной стороны, всегда помогал во всем, морально поддерживал, интересовался о психологическом состоянии, как дела дома и так далее. Общительный, всегда есть о чем поговорить, по крайней мер , если чего то не знаешь, он расскажет и покажет не только по службе, но и в обычных моментах. Отлично знает свое дело, постоянно старается совершенствовать себя в этом, занимается спортом, имеет звание КМС по троеборью. В общем, плохого ничего не могу сказать, - поделился Михаил Гусейнов.

От того, как в постановлении описаны обстоятельства якобы совершенного преступления, волосы встают дыбомФото: Социальные сети

Екатерину знакомые описывают как отличную мать и приятную девушку. Детей на праздник она взяла, потому что не с кем было оставить, но взрослые это прекрасно понимали и старались не шуметь, чтобы не будить малышей, которые спали на втором этаже коттеджа.

- Все взрослые адекватные люди, мы не единожды отдыхали вместе и все всегда было хорошо. Катя – очень ответственная мама и всегда следит за детьми. Поэтому брать малышей или не брать – это было ее право. Дети все время были на втором этаже, а мы отдыхали в бане, поэтому спать им мы не мешали, - поделилась именинница Юлия.

ИТОГ

Истинную правду знают только Денис и шестилетний мальчик, который в этом деле считается пострадавшим. Стороны, которые согласились пообщаться с «КП» (за что им большое спасибо!) опровергают слова друг друга. Так или иначе, точку в этом громком деле поставит суд, а «Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.