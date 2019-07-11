2019-07-11T08:40:14+03:00
Общество

Покормил уток и спас ребенка: полицейский пенсионер в Приморье достал из воды тонущего мальчика

Мужчина остановился у реки, потому что нашел корку хлеба [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Экс-полицейский побежал к реке, перемахнул через ограду и прыгнул в воду. Фото: УМВД России по Приморскому краюЭкс-полицейский побежал к реке, перемахнул через ограду и прыгнул в воду. Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Пенсионер МВД из города Арсеньев нашел в машине корку хлеба и решил скормить ее уткам. Как раз он проезжал мимо реки, в которой живут птицы. Мужчина остановился у моста, с которого в воду «сигает» детвора. Один из спрыгнувших мальчиков выплыл с трудом.

Аркадий Руднев не раздумывал ни секунды. Экс-полицейский побежал к реке, перемахнул через ограду и прыгнул в воду. Мужчина схватил парня за руку и вытащил на берег. Мальчик не успел сильно наглотаться воды, был в сознании, поэтому медицинская помощь ему не понадобилась.

Полицейский пенсионер в Приморье достал из воды тонущего мальчика.Видео: УМВД России по Приморскому краю! другой источник

- Под мостом живет мама-утка и примерно десять утят. Попросил курсанта остановиться и сам пошел смотреть на месте ли птицы. Гляжу, два парня: один стоит на берегу, другой висит на перилах, в итоге он спрыгнул и сразу ушел с головой под воду. Выныривает, глаза огромные, руками стучит. И опять под воду ушел. Я понял, что мальчик сейчас утонет, побежал, на ходу снял телефон, бросил его на асфальт и прыгнул за парнем. Схватил его за руку, вытянул на берег, постучал по спине и спросил: «Ты живой?», мальчик ответил: «Живой». Я сказал ему, чтобы он аккуратно купался и пошел в машину, - рассказал Аркадий Руднев, пенсионер МВД, бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью.

Капитан милиции в отставке, имеющий более 15 лет стажа работы в органах внутренних дел, рассказал, что работа приучила его к моментальной реакции на любые чрезвычайные обстоятельства. За проявленный героизм при спасении утопающего начальник межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» Константин Дулов вручил Аркадию Михайловичу благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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