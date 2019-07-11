Юные музыканты Приморья поднялись на новую ступеньку мастерства

В Приморском краевом колледже искусств завершила работу традиционная летняя творческая школа (ЛТШ) «Вверх по ступеням мастерства». Каждый из учеников по-настоящему увлечен музыкой и уже отличился на конкурсах регионального или российского значения, став дипломантом или лауреатом. 50 приморских детей приехали из разных уголков Приморского края во Владивосток, чтобы получить уроки от настоящих маэстро. Завершилась работа школы блестящим гала-концертом. Чему успели научиться школьники за девять дней, «Комсомолке» рассказал директор Приморского колледжа искусств Владимир Перекрест.

Народная музыка не стареет

- Владимир Алексеевич, по каким направлениям работала ЛТШ-2019?

- В этом году Летняя творческая школа была посвящена народным традициям в культуре России. Обучение прошло по классам «Инструментальное исполнительство. Домра», «Инструментальное исполнительство. Баян/аккордеон» и «Хоровое народное пение».

- С мастером-педагогом по классу «Баян/аккордеон» в краевом колледже искусств хорошо знакомы, не так ли?

- Да, Вячеслав Семененко, профессор Дальневосточного государственного института искусств, не в первый раз преподает в приморской ЛТШ. Мы очень рады столь плодотворному сотрудничеству с заслуженным артистом России, автором учебного пособия, статей в методических сборниках, инструментовок для оркестра баянов и оркестра народных инструментов, членом жюри Международных и региональных конкурсов. Все его творческие достижения я просто не могу перечислить. И главное - Вячеслав Тимофеевич выдающийся педагог.

- А кто помогал оттачивать мастерство ребятам, которые обучаются игре на домре?

- В этом году к нам приехала Галина Ом, доцент Московского государственного института искусств имени Альфреда Шнитке. Она - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. Для ребят - участников Летней творческой школы это большая удача - поработать с преподавателем столь высокого класса.

- Как был выстроен учебный процесс у инструменталистов?

- Методика отработана годами и доказала свою эффективность. Каждый из девяти дней был очень насыщенным. С утра - классы у мэтров, которые работают с каждым учеником и дают конкретные рекомендации. На занятиях присутствовали преподаватели-ассистенты из числа педагогов колледжа. Их задача - индивидуальная работа с ребенком, чтобы исправить замечания ведущего педагога. Домашних заданий в ЛТШ не предусмотрено, нагрузка в творческой школе и без них весьма интенсивная.

- Приморские учителя музыки тоже повышали свою квалификацию?

- Это обязательная часть каждой Летней творческой школы. Все 10 педагогов, поработавших с мастерами, получили сертификаты об обучении по соответствующей образовательной программе. И, конечно, полученный ими опыт позволит повысить уровень преподавания в свой музыкальной школе. И для конечного результата это, возможно, даже более важно, чем занятия детей.

«А еще мне петь охота»

- Владимир Алексеевич, принцип отбора инструменталистов в творческую школу понятен: «есть диплом регионального конкурса - добро пожаловать». А кто приехал, чтобы отшлифовать навыки хорового пения?

- Действительно, принять целые хоровые коллективы детских музыкальных школ на площадке ЛТШ нет физической возможности. Поэтому решение о том, кого делегировать на учебу, принимали педагоги на местах. Обучение прошли солисты, которые, вернувшись домой, поделятся полученными знаниями и навыками с преподавателями и соучениками.

- Кто выступил в роли маэстро по этому направлению?

- В ЛТШ-2019 впервые приняла участие Наталья Брызжина, преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии отделения сольного и хорового народного пения Хабаровского краевого колледжа искусств. Она, кстати, возглавляет Хабаровскую краевую общественную организацию народного творчества «Елань». Наталья Анатольевна была очень впечатлена нашей летней творческой школой и не скупилась на похвалу учеников, сказав, что здесь собрались одни из самых одаренных детей, каких она видела за годы своей преподавательской деятельности.

- Девять дней на «школьный курс» - разве возможно за такой короткий срок спеться новому коллективу?

- Под руководством мастера эта непростая задача становится реальной. На канале www.youtube.com каждый может в этом убедиться лично. И ведь не только хористы спелись, но и музыканты сыгрались. Сводный коллектив инструменталистов и новоиспеченный хор сорвали бурю аплодисментов на гала-концерте, совместно исполнив народную песню белгородской области «Ой, кто это проехал на коне». Видеозапись гала-концерта легко найти на сайте Приморского краевого колледжа искусств: http://pkki.ru.

От Славянки до Дальнегорска

- Из каких городов и районов приехали дети, чтобы поучаствовать в творческих мастер-классах?

- Были представлены детские музыкальные школы Уссурийска, Арсеньева, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Черниговки, Лучегорска, Сибирцево, Славянки, Артема, Чугуевки, Пограничного. Конечно, владивостокские школьники тоже учились в Летней творческой школе. В их числе и воспитанники детской музыкальной школы, работающей при Приморском краевом колледже искусств. В Приморье очень много талантливых детей. И это не зависит от территории, на которой они живут и делают первые шаги в мир музыки.

- Владимир Алексеевич, была ли у иногородних ребят возможность познакомиться с Владивостоком, ведь не все из них ранее бывали в столице Приморья?

- Обязательным мероприятием во время каждой Летней творческой школы является обзорная экскурсия по городу. Это прописано в техническом задании департамента культуры, который финансирует данный проект. В этом году дети побывали на Корабельной набережной. Экскурсовод познакомил ребят с достопримечательностями столицы Приморья. Очень им понравилась прогулка по «старому Владивостоку», ведь даже те, кто раньше приезжал в краевой центр, не имел возможности услышать столь увлекательный рассказ об истории города. Восторг вызвали посещение Токаревской кошки и маршрут по Золотому и Русскому мостам. На память остались впечатления и неимоверное количество фотографий, которые сделали дети во время экскурсии.

- Очевидно, что ЛТШ - очень хлопотный проект, требующий множества усилий, относящихся не только к учебному процессу. Что он дает колледжу?

- Для нас это не бизнес-проект. Главное, что мы знакомимся со своими будущими студентами. Те дети, у которых инструмент можно только отобрать (сами не отложат в сторону), я уверен, придут к нам на вступительные экзамены. Каждая Летняя творческая школа - это проект на перспективу нескольких лет. Дети, приехавшие на обучение, живут в нашем общежитии, питаются в столовой при колледже, видят классы, студии и концертные залы, знакомятся с преподавателями. Словом, у них складывается ясное представление о том, в каких условиях им предстоит получать профессиональное образование, если они поступят в Приморский колледж искусств. А что касается действительно непростого процесса организации Летней творческой школы, должен поклониться своим неизменным помощникам. Это замдиректора по учебно-воспитательной работе Светлана Нагибина и заместитель по концертной работе Елена Купчанко. И, конечно, сердечное спасибо всем нашим преподавателям, работавшим в качестве педагогов-ассистентов ЛТШ.

Важно!

Проект дополнительного образования «Вверх по ступеням мастерства» поддерживается краевой администрацией и департаментом культуры. Одной из своих главных задач Летняя творческая школа ставит развитие природных дарований детей и профессиональную ориентацию.