В Приморье отметили День семьи, любви и верности

В понедельник, 8 июля, россияне в 12-й раз отметили День семьи, любви и верности. В Приморье к этой дате было приурочено более 130 мероприятий. Многие из них были адресованы молодым семьям, ведь, как пел незабываемый Марк Бернес, «вершина любви - это чудо великое, дети». О том, какой государственной поддержкой в регионе пользуются родители, рассказала специалист краевого департамента труда и социального развития Лилия Малышева.

Лилия Малышева. Фото: Елена КРАЙНЕВА.

Для «бэби-бума» есть основания

- Лилия Сергеевна, сколько жителей Приморья получают материальную помощь, связанную с рождением ребенка?

- В настоящее время меры социальной поддержки в Приморье получают более 35 тысяч семей. В региональном бюджете на 2019 год на эти цели заложено почти 5 миллиардов рублей,1,5 миллиарда из них уже доведены до получателей. В крае семьям с детьми предоставляется 26 видов мер социальной поддержки, связанных с демографией. Финансирование предусмотрено госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы.

- Есть ли основания ожидать подъема рождаемости в крае?

- В Приморье, действительно, можно ожидать увеличения рождаемости, поскольку по инициативе губернатора Олега Кожемяко в 2019 году в крае были приняты новые социальные меры поддержки молодых семей. Напомню, что повышение рождаемости - задача регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае», который является составной частью нацпроекта «Демография».

- Пожалуй, труднее всего приходится семьям, где на свет появился первенец, ведь молодые родители, как правило, зарабатывают немного, вряд ли у них есть сбережения на время декретного отпуска мамы. На какую помощь они могут рассчитывать?

- С 1 января текущего года при рождении первого ребенка семье полагается единовременная выплата в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей, установленной постановлением администрации Приморского края. В настоящее время ее размер составляет 27 378 рублей. В первом полугодии единовременную выплату получила 771 семья на общую сумму 21,37 миллиона рублей.

Кроме того, мамы в возрасте от 18 до 25 лет, родившие первенца, имеют право на доплату к единовременному пособию в размере 22 622 рублей. В итоге молодая мать получает 50 тысяч рублей. Эту доплату за шесть месяцев текущего года получила 371 семья. Общая сумма составила 8,5 миллиона рублей.

- Какую поддержку получают родители первенца, если семья находится в стесненном материальном положении?

- Таким семьям назначается ежемесячная выплата, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В текущем году размер выплаты составляет 19675,5 рубля. В первом полугодии получателями стали 4482 жителя Приморья.

«Капиталисты» в пеленках

- Что изменилось для семей, в которых родился второй ребенок?

- До этого года родители при появлении на свет второго ребенка получали только сертификат от Пенсионного фонда на федеральный материнский капитал. С 2019 года вторым детям положен региональный материнский капитал. Его размер равен 30 процентам от федерального. В этом году «стоимость» сертификата на второго ребенка составляет 177 841 рубль.

- На что можно потратить материнский капитал?

- Важно, что расходовать средства регионального материнского капитала можно, не дожидаясь исполнения ребенку одного года, на улучшение жилищных условий, на капитальный или текущий ремонт квартиры либо дома, получение дошкольного образования детьми, а также на медицинские услуги матери или ребенку, включая оплату проезда к месту лечения. Средства капитала могут быть использованы в полном объеме либо по частям.

- Кто имеет право на региональный семейный капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал возникает у семей, имеющих гражданство Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Приморского края, Второй ребенок также должен иметь российское гражданство.

- Сколько семей в текущем году уже получили капитал и на что использовали деньги?

- До 1 июня 699 семей воспользовались средствами регионального материнского (семейного) капитала на сумму 105,8 миллиона рублей. 284 семьи потратили 52,3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Сделали ремонт 515 семей, потратив на это 48 миллионов рублей. В образование детей 37 семей вложили 3,2 миллиона рублей. На лечение свой капитал направили 29 семей на сумму 1,5 миллиона рублей.

Многодетность поощряется

- Лилия Сергеевна, жилищный вопрос часто становится проблемой для многодетных семей. Помогает ли краевая власть его решить?

- По инициативе главы региона поддержка в решении жилищной проблемы оказывается семьям, в которых воспитывается не менее пятерых детей. Или не менее трех, если у одного из детей имеется инвалидность. Такие семьи имеют право получить финансовую помощь на приобретение квартиры или строительство собственного дома. Социальная выплата в среднем составляет от 3,5 миллиона рублей. На 1 июля поступило 70 заявлений от многодетных семей. 50 из них получили свидетельства на сумму более 175 миллионов рублей. По шести свидетельствам уже оплачены договоры почти на 30 миллионов рублей. На подписании находятся еще три свидетельства.

- Семьям, в которых растут «семеро по лавкам», все нужно в «семикратном» размере. На что еще могут рассчитывать родители?

- В прошлом году Олег Кожемяко инициировал отдельный закон о поддержке многодетных родителей. Это отдельный документ, объединивший все выплаты прошлых лет и новые меры соцподдержки. С этого года введена выплата в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье. Это компенсация расходов на нужды детей, в том числе расходов на школьно-письменные принадлежности, посещение культурных учреждений и др. Кроме того, в период подготовки детей к школе многодетным родителям полагается компенсация на приобретение школьной и спортивной формы до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье. В первом полугодии этой возможностью воспользовались 2417 семей на сумму 15,34 миллиона рублей.

- В марте этого года в крае было принято решение о компенсации стоимости семейного автомобиля. Есть ли желающие сделать свой детский коллектив мобильным?

- Уже около 30 многодетных семей Приморья из разных муниципальных образований края обратились за этой выплатой. Краевой бюджет компенсирует стоимость автомобиля семьям, в которых воспитываются шесть и более детей. В настоящее время семь родителей уже получили по миллиону рублей на покупку вместительного автотранспорта.

- Что изменилось в порядке ежемесячных выплат при рождении третьего или последующего ребенка?

- Ранее родители могли получить эту меру социальной поддержки лишь один раз. Если они получали пособие после рождения третьего ребенка, то оформить на последующих детей уже не имели права. Теперь ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка можно оформить на остальных малышей. При рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка назначается ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума для детей за II квартал года, предшествующего году назначения. Сумма составляет 13 860 рублей. В первом полугодии ежемесячную денежную выплату получили 7625 семей.

А в это время

В преддверии праздника ежегодно вручается общественная награда - медаль «За любовь и верность» самым крепким семьям. В Приморье ее получили 75 пар, прожившие вместе от 25 лет и больше, сохранившие теплые отношения, занимающие активную жизненную позицию и достойно воспитавшие своих детей. В их числе 35 медалей вручены жителям края, прожившим в браке более 50 лет.