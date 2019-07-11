Приморские школьники из «сложных» семей проведут беззаботные каникулы

Завершилась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Интересно и с пользой для здоровья провели июнь и ребята, чьи родители не могут позволить себе отправить ребенка на отдых за счет семейного кошелька. Путевки для таких детей оплачивает краевой бюджет в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы. О том, как организованы летние каникулы «сложных» подростков, рассказала начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития региона Наталия Варламова.

Лето - одно на всех

- Наталия Васильевна, кто имеет право на бесплатную путевку в оздоровительный лагерь?

- Бесплатные путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей, ребятишкам с инвалидностью, находящимся в социально опасном положении. Краевой бюджет также оплачивает отдых сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Словом, тем, кто стоит на учете в органах социальной защиты. Родителям в таких семьях сложно отправить ребенка на отдых без нагрузки на семейный бюджет. Помощь администрации края - хорошая возможность для детей провести каникулы под присмотром педагогов, совместив отдых с оздоровлением.

- Как много школьников из этих категорий смогут провести каникулы в детских, а не дворовых коллективах?

- Этим летом планируем отправить в лагеря отдыха почти 5 тысяч детей. На эти цели из краевого бюджета выделено около 76 миллионов рублей. Еще 2 тысячи подростков смогут отдохнуть и поправить здоровье в специализированных сменах, которые открылись во всех социально-реабилитационных центрах (СРЦН).

- И где провели июнь подопечные соцзащиты?

- В первый месяц лета для школьников Приморья приобретено около 1,7 тысячи путевок в загородные лагеря. В лагерь «Патриот» Кировского района отправились 110 «наших» ребят. Более 500 подростков принял детский лагерь «Наши гости» в Партизанском районе. Еще 160 детей из Спасского и ближайших к нему районов провели июнь в лагере «Горный». В первую смену подопечные ведомства также отдыхали в уссурийском лагере «Надежда» и в загородном центре «Родник» Черниговского района.

Вернуть душевное равновесие

- Наталия Васильевна, чем отличаются специализированные смены в социально-реабилитационных центрах Приморья?

- Особенность их в том, что помимо обширной развлекательной программы специалисты предлагают детям реабилитационные занятия. Многие из ребят, находящихся в наших учреждениях, нуждаются в профессиональной консультации психологов. То, что дети недополучают в семье: внимание, заботу, добрый совет, помощь в разборе той или иной ситуации, - стараются дать сотрудники реабилитационных центров.

- Но качество отдыха не страдает? Кому хочется в теплые летние деньки заниматься с психологами...

- Абсолютно не страдает. Кроме реабилитационных занятий, все остальное - как в обычном детском лагере: разнообразные культурно-массовые, спортивные мероприятия, экскурсии и интересные встречи с волонтерами. В каждом центре предлагают массу интересных детворе развлечений. Выезд на природу, экскурсии, работа кружков по интересам, спортивные состязания, дискотеки - все, чтобы скучать было некогда. Во многих учреждениях смены объединены какой-то темой. Где-то это - экология, у кого-то мероприятия патриотической направленности.

К примеру, в Арсеньевском СРЦН «Ласточка» первая летняя реабилитационная смена для юных горожан и гостей из близлежащих районов открылась в «сказочном королевстве». В «Парусе надежды» в пригороде Владивостока акцент делают на ориентации детей на здоровый образ жизни. Для этого в реабилитационный центр регулярно приглашают интересных людей, добившихся больших успехов и достойных стать образцом для подражания. Так, недавно ребята встретились с Камо Авагяном - чемпионом Дальнего Востока по кудо, двукратным призером чемпионата России.

Старшие друзья

- Наталия Васильевна, перед летними каникулами в Приморье стартовала ежегодная благотворительная акция «Добровольцы - детям». Участвуют ли волонтеры в организации летнего отдыха школьников?

- Помощь волонтеров - большое подспорье для сотрудников центров в организации досуга детей. В каждом реабилитационном центре имеются такие старшие друзья, которые не жалеют ни времени, ни сил для организации досуга наших воспитанников. Приятно отметить, что в этом году заметно активизировались представители старшего поколения. К примеру, в «Парусе надежды» представители клуба «серебряных» волонтеров из Владивостока - обязательные участники всех детских праздников.

- Волонтерство в Приморье, как известно, не имеет возрастных рамок. Пополняют ли ряды добровольцев воспитанники реабилитационных центров?

- В прошлом году волонтеры оказали различную помощь более 5 тысячам детей и семьям с детьми. Волонтерское движение охватило и социально-реабилитационные центры. Дети с удовольствием помогают пенсионерам, живущим в домах-интернатах, расположенных неподалеку, общаются со сверстниками из детских домов, коррекционных школ.