2019-07-11T10:52:42+03:00
Общество

Жизнь в столице Приморья становится комфортнее

Горожане сами решают, какие работы по благоустройству придомовых и общественных территорий не терпят отлагательства.
Варвара ПОГОДИНА
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Приморцы сами решают, какое благоустройство во дворе им требуется. Фото: Евгений КУЛЕШОВ.Приморцы сами решают, какое благоустройство во дворе им требуется. Фото: Евгений КУЛЕШОВ.
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Приморский край уже третий год участвует в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, работы по благоустройству дворовых и общественных пространств ведутся в крае как по губернаторской программе «1000 дворов», так и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Важно, что сами жители определяют, какие объекты необходимо благоустраивать в первую очередь, что должно входить в перечень работ

- Практически во всех населенных пунктах уже началось благоустройство территорий, которые выбрали горожане, - рассказала Елена Пархоменко. - Одной из важных составляющих нацпроекта является то, что сами жители напрямую участвуют в его реализации. Они не только определяют объекты, но и контролируют качество работ и принимают их исполнение.

Из тысячи дворов, вошедших в региональную программу, 317 придомовых территорий расположены во Владивостоке. К середине лета завершены работы более чем в 50 двориках. В соответствии с пожеланиями жильцов многоквартирных домов где-то заменили разбитый асфальт на новый, где-то установили детские игровые комплексы или спортивные площадки.

Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в этом году. На реализацию программы в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013–2021 годы.

Кстати

Благодаря национальному проекту, задача которого сделать российские города комфортнее и удобнее, во Владивостоке в течение ближайших двух месяцев преобразится общественная территория по адресу: Енисейская, 23. Здесь установят детскую и спортивную площадки, лавочки, урны, сделают дорожки из брусчатки. Также строителям предстоит озеленить зону отдыха. Общая стоимость благоустройства составит 4,7 миллиона рублей. Также в текущем году будут благоустроены Детский парк на Черемуховой и сквер Невельского.

В этом году в Приморье на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» направлено почти 650 миллионов федеральных и краевых средств, что позволит благоустроить более 150 дворовых и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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