Услышал приговор и заплакал: россиянин проведет год на Бали за контрабанду орангутана

Суд города Денпарара – столица острова Бали – приговорил 27-летнего владивостокца, выпускника ДВФУ Андрея Жесткова к году тюрьмы за попытку контрабанды орангутана, сообщает «Комсомольская правда – Владивостока» со ссылкой на индонезийское издание The Jakarta Post.

Жесткова арестовали в марте в международном аэропорту Денпасара «Нгурах-Рай», когда он пытался улететь с острова. Но в багаже у российского гражданина сотрудники службы авиационной безопасности обнаружили два геккона, четыре хамелеона и двухлетнего орангутана. Чтобы тот вел себя смирно, Андрею прошлось накачать его препаратами.

Суд просчитал, что Жестков хотел доставить животных в Россию через Сеул, Южная Корея.

Жестков нарушил статью 40 Закона об охране природы, принятом в Индонезии еще в 1990 году. Прокурор просил шесть месяцев лишения свободы, однако решение суда оказалось еще строже.

Коллегия судей во вторник, 9 июля, признала Андрея Жесткова виновным и приговорила к одному году лишения свободы и штрафу в размере 10 миллионов рупий. Это примерно 710 долларов США или 45 тысяч рублей. Если он не сможет выплатить штраф, то проведет в тюрьме на два месяца больше.

Услышав приговор Жестков заплакал. На вопрос, будет ли он обжаловать решение суда, попросил время подумать. Судьи дали ему семь дней.