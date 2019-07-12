Музыкальный вечер в хату: необычный концерт состоялся в Приморье

Красивые девушки в шикарных нарядах вышли на сцену и очаровали танцами и песнями зрителей концерта в честь Дня семьи, любви и верности – казалось бы, ничего необычного. Только вот в зале – все сплошь короткостриженные мужчины с наколками и в одинаковых робах, лишенные свободы за разные проступки. Да и на сцене не безгрешные, хоть и отличающиеся примерным поведением девушки. Необычный концерт (всего второй такой за всю историю существования мест лишения своды в Приморском крае) посетил корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» 11 июля в Лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-23 в Уссурийске.

Приезд 14 осужденных девушек с развлекательной программой произвел настоящий фурор. Вместе с ними в учреждение приехали и журналисты.

Мы предполагали, когда ехали в ЛИУ по приглашению ГУФСИН, что нас встретят бараки, конвоиры с собаками, автоматчики на вышках и все остальные прелести тюремной жизни. Но получив спецразрешения, пройдя тщательный контроль и оказавшись по другую сторону забора, мы увидели абсолютно другую картину: ухоженная территория с кустами малины и цветами, отремонтированные, благоустроенные блоки для заключенных, - делятся впечатлением коллеги.

Зрителями стали 80 заключенныхФото: Никита ДОЛГОВ

В столовую, которая иногда выполняет функцию концертного зала, пригласили 80 осужденных, которые заполнили все свободные места и с нетерпением ждали выхода участниц концерта.

Началось все с грустных песен. Про дом, ангелов, про маму. А как пронзительно звучало со сцены «Парень, ты меня так сильно ранил…» В другой обстановке такие песни легко бы слезы, но сегодня зрители сидели в зале с грустным улицами и мужественно шмыгали носом.

Девушки своими песнями, что называется, цепляли за душуФото: Никита ДОЛГОВ

Зазвучала танцевальная музыка, и в воздухе запорхали рукава и юбки шикарных костюмов, в которых хоть сейчас на венецианский карнавал. Все наряды, задействованные в выступлении, артистки придумали и сшили сами.

Все платья девушки придумали и сшили самиФото: Никита ДОЛГОВ

Глядя на представление, сидящие в зале, казалось, на время забыли обо всех проблемах и трудностях тюремной жизни. Кто грустил, кто искренне восхищался и радовался. Необычный визит скрасил жизнь ЛИУ-23, в котором осужденные лечатся от наркотической зависимости. Заключенный Павел, которому разрешили поделиться впечатлениями от концерта с журналистами, тоже попал за решетку из-за наркотиков.

- В нашем месте, где ничего не происходит, где каждый день похож на предыдущий, этот концерт стал свежим глотком воздуха. Молодцы девчонки, все понравилось. Я удивляюсь, как это они нашли время сшить это все и поставить все эти танцы. В общем, чувствуется, что девчонки целеустремленные, - шутит осужденный.

Бабочка в исполнении одной из заключенныхФото: Никита ДОЛГОВ

Программу изначально планировали показать на лучших концертных площадках Михайловского района, но по решению начальника колонии, решили сначала потренироваться на своих.

- Они готовились, они сейчас стоят, волнуются. Для них это долгожданное мероприятие. Мы отобрали осужденных девушек с положительными характеристиками, которые не имеют никаких дисциплинарных взысканий и рассчитывают на условно досрочное освобождение, - рассказала директор ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю, подполковник внутренней службы Наталья Грицкова.

Получается, что участие в таком концерте – это шаг к исправлению. Об этом говорит и одна из артисток, заключенная ИК-10 Ирина. Попав в колонию, она стала искать путь к духовному спасению не только себя, но и других. Правда свою вину за смерть компаньона она не признает. Зато признается, что когда-то получила художественное образование, но нашла себя как художник только в колонии. Тут она ведет кружок - изостудию, помогает другим заключенным раскрыть себя.

- Есть люди со скрытыми талантами. На свободе у них не было возможности просто заглянуть в себя. А когда люди пережили какой-то стресс или шок, у них открывается возможность и нужно изливать себя. Это как арт-терапия, - говорит Ирина. - Сетовать на судьбу глупо, уже много времени прошло. Находясь здесь, есть возможность пересмотреть такие-то жизненные обстоятельства. Не надо задавать вопросов, почему так несправедливо. Жизнь распорядилась так. Нужно двигаться дальше. Умирает тот, кто стоит на месте. Умирает тот, кто ничего не делает, умирает внутри как личность и как человек. А тот, кто получает возможность развиваться дальше, он обязательно будет двигаться.

Ирина находится в колонии так долго, что ее дочь за это время уже успела закончить университет - накануне ей как раз вручили диплом о высшем образовании. Еще один повод чем-то гордиться.