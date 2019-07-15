2019-07-15T05:14:21+03:00
Общество

Обещано вознаграждение: мэрия Владивостока ищет вандалов, разрушивших набережную

Уничтожен целый пролет мраморного ограждения [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Вандалы разбили мраморные перила. Фото: Евгений КулешовВандалы разбили мраморные перила. Фото: Евгений Кулешов
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Неизвестные вандалы в минувшие выходные разрушили значительную часть декоративного мраморного ограждения на прогулочной зоне набережной Спортивной гавани. Мэрия обратилась в полицию, а глава города Олег Гуменюк пообещал из личных средств выплатить вознаграждение за любую информацию о вандалах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Следы вандализма. Фото: Евгений Кулешов

Следы вандализма. Фото: Евгений Кулешов

Обломки перил теперь валяются на пляже. Фото: Евгений Кулешов

Обломки перил теперь валяются на пляже. Фото: Евгений Кулешов

ИСТОЧНИК KP.RU

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