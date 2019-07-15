Обещано вознаграждение: мэрия Владивостока ищет вандалов, разрушивших набережную
Уничтожен целый пролет мраморного ограждения [фото]
Вандалы разбили мраморные перила. Фото: Евгений Кулешов
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Неизвестные вандалы в минувшие выходные разрушили значительную часть декоративного мраморного ограждения на прогулочной зоне набережной Спортивной гавани. Мэрия обратилась в полицию, а глава города Олег Гуменюк пообещал из личных средств выплатить вознаграждение за любую информацию о вандалах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Следы вандализма. Фото: Евгений Кулешов
Обломки перил теперь валяются на пляже. Фото: Евгений Кулешов
ИСТОЧНИК KP.RU