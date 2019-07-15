Директор ВДЦ «Океан» прокомментировал «сексуальный скандал» в лагере

Никакого сексуального надругательства над школьником или иных насильственных действий в отношении детей на территории ВДЦ «Океан» во Владивостоке, о чем написали ряд СМИ, не было - прокомментировал «Комсомольской правде - Владивосток» директор центра Андрей Базилевский. На самом деле речь идет о чрезмерном любопытстве среди 8-летних, последствия которого просочились наружу.

Некоторые СМИ сообщили 15 июля, что на территории лагеря ребенок в общем душе подвергся сексуальному надругательству со стороны своих сверстников, живущих с ним в одном кубрике. Один мальчик что-то засунул другому в рот на глазах других детей, после чего один обеспокоенный родитель забрал свое чадо домой до завершения смены. Эту историю прокомментировал Андрей Базилевский.

- На территории ВДЦ «Океан» никаких насильственных действий в отношении детей не было и, надеюсь, не будет. В той смене отдыхало около 2 тысяч детей из 53 субъектов РФ. Если бы что-то случилось, о чем пишут, наверное, здесь бы уже были другие люди, другие действия и комментарии со стороны Следственного комитета и МВД. Мы сейчас готовим официальный запрос по источникам информации. Не понимаю, кому и зачем надо такое писать, - говорит Андрей Базилевский.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах рассказал, что же произошло на само деле. Участникам этой «оргии», говорит собеседник редакции, по восемь лет. Их, что называется, просто застукали на месте. Не было никаких насильственных действий, принуждения, как и в итоге состава преступления. Дети просто таким образом выражали свое любопытство, или хотели повторить увиденную где-то ранее сцену из взрослого фильма. И информация об этом бы никуда не пошла, если бы сами сотрудники лагеря не сообщили в комитет по делам несовершеннолетних и родителям.

Нервную реакцию родителей понять можно, говорит собеседник, потому что новости о том, что ребенок проявляет нетрадиционные сексуальные наклонности, воспринимается как «большое горе».

Андрей Базилевский не стал отрицать, что такой инцидент имел место.

- Мы ничего никогда не скрываем, разбираемся со всеми ситуациями, как положено. Дети ссорятся, есть несчастная любовь, конфликты. В каждом случае работают психологи, воспитатели. Шило в мешке мы утаивать не будем. Изучили ситуацию, со всеми переговорили. Проблемы нет. Восьмилетние друг другу разглядывали кое-что. А кто в детстве не разглядывал журналы? Дети про это даже и не знали, пошли вечером плясать - даже не понимали, никаких разговоров не было. Детям по восемь лет!

Детей во время смены забирают домой, по разным причинам. Кому-то не нравится «Океан», а кто-то просит остаться на еще одну смену. Но мы абсолютно открыты. У нас работает психологическая служба, у нас больше 300 камер, вожатые ежеминутно находятся с детьми. Дети иногда не ладят, дерутся, возникают конфликты, но у нас очень тесные взаимоотношения с комиссией по делам несовершеннолетних, постоянный контроль со стороны прокуратуры, охраняет Росгвардия.

Наша задача – решить те или иные проблемы внутри детского коллектива. Мы решаем их сами, если речь идет не о преступлении. А действия сексуального характера - это уголовное преступление. Повторю, никаких сексуальных скандалов, никакого сексуального насилия на территории «Океана» не было, - заявил Андрей Базилевский.

В Следственном комитете «Комсомолке» подтвердили, что никаких заявлений о насилии над детьми на территории лагеря в ведомство не поступало.