Владивостокский Ленинград, 100 литров чая и рыбные шашки: в Приморье отпраздновали День рыбака

Во Владивостоке, в воскресенье, 14 июля состоялся ежегодный праздник День рыбака. Мероприятие, которое проводится уже в 54 раз, как и планировалось, началось в час дня. Заиграла торжественная музыка, и на сцену, расположенную в конце набережной, вышли верные спутницы Нептуна - русалки. Девушки в ярких нарядах исполнили эффектный танец, который намертво приковал внимание мужской аудитории и особенно вдохновил старых морских волков.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

После короткого танцевального вступления на сцену поднялся и сам повелитель всех морей и океанов, образ которого на себя примерил актер Драматического театра ТОФ Денис Фить. Владыка подводного царства громко поприветствовал всех жителей и гостей славного града Владивостока, произнес поздравительную речь и на правах царя произвел посвящение участников праздника в рыбаки. По окончании выступления Нептун в сопровождении свиты немного погулял среди гостей мероприятия, а затем вновь скрылся в морской глубине.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

Продолжили концертную программу детские коллективы, которые исполнили песни и танцы на морскую тематику. Гвоздем этой части программы стала владивостокская звездочка Екатерина Гаврилюк. Певица стала известна благодаря музыкальному проекту «Голос. Дети», где показала сильнейший вокал, исполнив знаменитую песню «до свиданья, мама». К слову единому музыкальному стилю пытались придерживаться все. Главная сцена до пяти часов вечера гремела песнями о моряках и море, баянисты печально наигрывали мелодию из «Титаника», одинокий саксофонист около фонтана исполнял композиции из кинофильма «Пираты Карибского моря» и даже двойник Розенбаума посвящал блатняк чему-то морскому.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

Выбивалось только мероприятие на другом конце спортивной гавани, где разворачивался фестиваль «Экологически чистое творчество». Там коллективы Приморского края миксовали народные пенсии с Лободой, периодически заправляя все отечественными рок хитами.

Своими впечатлениями от программы поделился Василий. Мужчина посещает день рыбака уже более 15 лет.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

- Слабовато, никакого настроения не сделали. Вот в 2016 году, когда был концерт на площади с «Мумий Троллем», было интересно. А сейчас что? Одни непонятные песни, и ходить от одной площадки до другой далеко и неудобно.

Помимо концертов, было организовано много развлекательных площадок и фотозон. Наибольший интерес вызвал «морской бой», где на фоне БПК Маршал Шапошников, вели сражения юные капитаны. Понравились гостям праздника и рыбные шашки, где пресервы из селедки и нерки заменяли фишки. «Мегатвистер» и аниматоры в костюмах креветки и кальмара также добавили своего колорита празднику, но самую большую посещаемость и внимание со стороны общественности получила полевая кухня.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

Еще до начала праздника люди начали формировать многометровую живую очередь в ожидании получить бесплатную порцию ухи. Большую часть очереди составляли возрастные люди, которые, несмотря на палящее солнце, стойко, шаг за шагом продвигались к заветной халяве. На удивление, раздача пищи прошла спокойно и не повторила «успеха» блинов с лопаты. К половине пятого 700 литров рыбного бульона подошли к концу, и разочарованная публика, не успевшая отведать традиционной рыбацкой похлебки, отправилась заливать свою печаль 100 литрами чая.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

- Мы приехали из Хабаровска. Для нас такое мероприятие новое, много эмоций. За время, которое мы здесь находимся, успели сходить на все площадки, но вот поесть ухи не удалось. Зато есть еще один повод вернуться в следующем году, - отшучивается один из гостей праздника Дмитрий.

В Приморье отпраздновали День рыбакаФото: Никита ДОЛГОВ

Праздник завершился трехчасовым музыкальным блоком, где выступили лучшие кавер-группы города.