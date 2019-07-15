2019-07-15T13:27:34+03:00
Происшествия

На Камчатке при жесткой посадке вертолета пострадали 10 человек

В причинах произошедшего разберется комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий
Василий ПОЛИКАРПОВ
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На камчатке при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадало 10 человек.На камчатке при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадало 10 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 15 июля, на Камчатке при жесткой посадке вертолета пострадало 10 человек, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника, где произошло ЧП.

По имеющейся информации, вертолет Ми-8 выполнял технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров. На борту воздушного судна было 10 человек и специальный груз, который они сопровождали.

ЧП произошло в 10:04 по местному времени (01:04 мск). В результате жесткой посадки по сообщению экстренных служб региона серьезно никто не пострадал. Всем членам экипажа и пассажирам вертолета оказана необходимая медицинская помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

Пока что официальной информации о причинах жесткой посадки вертолета не поступало. Тем не менее, комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий на месте установит все обстоятельства рискованной посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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