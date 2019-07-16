2019-07-16T07:03:25+03:00
Дом. Семья

Как снег на голову: гималайский медвежонок выпал из «гнезда» на дереве, удивив ученых «Земли леопарда»

Косолапый испугался людей и попытался спрятаться в широком дупле на дереве, но не справился с задачей и рухнул на землю
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Семья гималайских медведей облюбовала широкий дуб и «прописалась» в дупле.Семья гималайских медведей облюбовала широкий дуб и «прописалась» в дупле.Фото: leopard-land.ru
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Забавный инцидент произошел накануне на территории нацпарка «Земля леопарда». Группа ученых, изучая окрестности, внезапно наткнулась на место жительства молодой семьи гималайских медведей. Приглянувшись к широкому дубу, косолапые поселились в глубоком дупле. Молодой медвежонок сорвался с ветки и упал на землю перед учеными как раз в тот момент, когда они изучали местность.

Не так давно гималайская медведица в сопровождении двух своих детенышей облюбовала один широкий дуб на территории нацпарка «Земля леопарда». На протяжении нескольких дней косолапые активно лазали по дереву в поисках пищи, резвились, в общем занимались своей типичной медвежьей жизнью. Ночевала семья здесь же, в глубоком дупле широкого дуба. Правда, всю эту информацию удалось получить уже после того, как на группу ученых из «гнезда» свалился маленький медвежонок.

Медвежонок неожиданно сорвался с ветки дуба как раз в тот момент, когда ученые проходили мимо. Фото: leopard-land.ru

Медвежонок неожиданно сорвался с ветки дуба как раз в тот момент, когда ученые проходили мимо.Фото: leopard-land.ru

В тот день исследователи проверяли фотоловушки. Периодически на этих устройствах, в основном предназначенных для фиксации данных о дальневосточных леопардах и амурских тиграх, необходимо менять батарею и карту памяти. Проходя мимо очередного дуба, ученые не заметили ничего подозрительного. Оно и понятно - в то время стоял густой туман - люди попросту не смогли бы ничего разглядеть в густой кроне дуба.

А вот молодой медвежонок обнаружил незваных гостей сразу, как только те показались под дубом. Занервничав, малыш попытался добраться с ветки до своего дома и спрятаться от людей, но не справился с поставленной задачей, сорвавшись с «балкона» своего жилища.

Раздался треск, шорох листвы, а затем глухой удар. Медвежонок свалился на землю прямо перед группой ученых, удивив их своим эффектным падением. Не долго думая, косолапый поспешил скрыться в кустах - подальше от любопытных глаз человека.

- Гималайские медведи известны склонностью к лазанию по деревьям, однако лицезреть это воочию - совсем другое дело, - отметил Тимофей Петров, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», ставший свидетелем медвежьего падения. - К счастью, в этот момент он был «один дома», и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые.

Полученные кадры с фотоловушки представляют интерес для специалистов «Земли леопарда», так как позволяют наблюдать особенности поведения животных, изучать их повадки. На снимках медвежата активно передвигаются в стремлении познать мир, что может говорить о любознательности и хорошем физическом состоянии малышей.

Справка КП:

Гималайский, или белогрудый, медведь в России обитает на юге Дальнего Востока. Окрас всегда смолисто-черный, на груди – большое белое пятно, напоминающее летящую чайку. В питании растительные корма занимают значительно большее место, чем животные. Также гималайский медведь обладает сравнительно большими округлыми ушами, характерной остроносой мордой, плоским лбом – по этим чертам его нетрудно отличить от бурого медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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