Как снег на голову: гималайский медвежонок выпал из «гнезда» на дереве, удивив ученых «Земли леопарда»
Забавный инцидент произошел накануне на территории нацпарка «Земля леопарда». Группа ученых, изучая окрестности, внезапно наткнулась на место жительства молодой семьи гималайских медведей. Приглянувшись к широкому дубу, косолапые поселились в глубоком дупле. Молодой медвежонок сорвался с ветки и упал на землю перед учеными как раз в тот момент, когда они изучали местность.
Не так давно гималайская медведица в сопровождении двух своих детенышей облюбовала один широкий дуб на территории нацпарка «Земля леопарда». На протяжении нескольких дней косолапые активно лазали по дереву в поисках пищи, резвились, в общем занимались своей типичной медвежьей жизнью. Ночевала семья здесь же, в глубоком дупле широкого дуба. Правда, всю эту информацию удалось получить уже после того, как на группу ученых из «гнезда» свалился маленький медвежонок.
Медвежонок неожиданно сорвался с ветки дуба как раз в тот момент, когда ученые проходили мимо.Фото: leopard-land.ru
В тот день исследователи проверяли фотоловушки. Периодически на этих устройствах, в основном предназначенных для фиксации данных о дальневосточных леопардах и амурских тиграх, необходимо менять батарею и карту памяти. Проходя мимо очередного дуба, ученые не заметили ничего подозрительного. Оно и понятно - в то время стоял густой туман - люди попросту не смогли бы ничего разглядеть в густой кроне дуба.
А вот молодой медвежонок обнаружил незваных гостей сразу, как только те показались под дубом. Занервничав, малыш попытался добраться с ветки до своего дома и спрятаться от людей, но не справился с поставленной задачей, сорвавшись с «балкона» своего жилища.
Раздался треск, шорох листвы, а затем глухой удар. Медвежонок свалился на землю прямо перед группой ученых, удивив их своим эффектным падением. Не долго думая, косолапый поспешил скрыться в кустах - подальше от любопытных глаз человека.
- Гималайские медведи известны склонностью к лазанию по деревьям, однако лицезреть это воочию - совсем другое дело, - отметил Тимофей Петров, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», ставший свидетелем медвежьего падения. - К счастью, в этот момент он был «один дома», и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые.
Полученные кадры с фотоловушки представляют интерес для специалистов «Земли леопарда», так как позволяют наблюдать особенности поведения животных, изучать их повадки. На снимках медвежата активно передвигаются в стремлении познать мир, что может говорить о любознательности и хорошем физическом состоянии малышей.
Справка КП:
Гималайский, или белогрудый, медведь в России обитает на юге Дальнего Востока. Окрас всегда смолисто-черный, на груди – большое белое пятно, напоминающее летящую чайку. В питании растительные корма занимают значительно большее место, чем животные. Также гималайский медведь обладает сравнительно большими округлыми ушами, характерной остроносой мордой, плоским лбом – по этим чертам его нетрудно отличить от бурого медведя.
ИСТОЧНИК KP.RU