Китайские туристы снова опустошают уникальный стеклянный пляж во Владивостоке

Уникальный пляж бухты Стеклянная во Владивостоке с началом туристического сезона вновь подвергается разорению. Китайских туристов автобусами привозят на берег Уссурийского залива, чтобы они могли полюбоваться морской волной и сделать фотографии на фоне моря, а они вместо этого собирают на память «стекляшки» целыми пакетами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уникальный пляж бухты Стеклянная еще недавно был усеян разноцветными осколками стекла, попавшими сюда с городской свалки. В течение многих лет море отшлифовало их и выбросило на берег, как гальку. Теперь туристы специально едут в уютную бухту под Владивостоком, чтобы полюбоваться на чудо природы. Считается, что таких пляжей в мире всего два, второй находится в Калифорнии.

Объявление о том, что стекло увозить нельзя, висят на берегу на трех языках, но туристы их игнорируют. Гиды, похоже, не особо беспокоятся за судьбу пляжа, а арендаторы не успевают контролировать всех посетителей.

Впервые тревогу забили в прошлом году. Неравнодушные жители города опубликовали в сети несколько фото и видео, на которых отлично видны мародерские действия «друзей». История получила широкий резонанс и огласку в мировых СМИ. По этому поводу даже выпустил статью один из самых авторитетных журналов в мире National Geographic. На некоторое время людей с пакетами на пляже поубавилось, однако ненадолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720689" frameborder="0"></iframe> Иностранные туристы опустошают уникальный пляж во Владивостоке.

К несчастью, сегодня уникальное место находиться под угрозой исчезновения. По мнению ученных, при сохранении темпов разграбления пляж может потерять свой облик в течение двадцати лет.