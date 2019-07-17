Китайские туристы снова опустошают уникальный стеклянный пляж во Владивостоке
Уникальный пляж бухты Стеклянная во Владивостоке с началом туристического сезона вновь подвергается разорению. Китайских туристов автобусами привозят на берег Уссурийского залива, чтобы они могли полюбоваться морской волной и сделать фотографии на фоне моря, а они вместо этого собирают на память «стекляшки» целыми пакетами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Уникальный пляж бухты Стеклянная еще недавно был усеян разноцветными осколками стекла, попавшими сюда с городской свалки. В течение многих лет море отшлифовало их и выбросило на берег, как гальку. Теперь туристы специально едут в уютную бухту под Владивостоком, чтобы полюбоваться на чудо природы. Считается, что таких пляжей в мире всего два, второй находится в Калифорнии.
Объявление о том, что стекло увозить нельзя, висят на берегу на трех языках, но туристы их игнорируют. Гиды, похоже, не особо беспокоятся за судьбу пляжа, а арендаторы не успевают контролировать всех посетителей.
Впервые тревогу забили в прошлом году. Неравнодушные жители города опубликовали в сети несколько фото и видео, на которых отлично видны мародерские действия «друзей». История получила широкий резонанс и огласку в мировых СМИ. По этому поводу даже выпустил статью один из самых авторитетных журналов в мире National Geographic. На некоторое время людей с пакетами на пляже поубавилось, однако ненадолго.
Иностранные туристы опустошают уникальный пляж во Владивостоке.
К несчастью, сегодня уникальное место находиться под угрозой исчезновения. По мнению ученных, при сохранении темпов разграбления пляж может потерять свой облик в течение двадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU