2019-07-18T04:36:50+03:00
Дом. Семья

Скалу предков из «Короля льва» нашел в Приморье леопард «Тайфун»

С каменного выступа хозяин территории осматривает реку Кедровая [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Необычной формы утес обнаружили в самом сердце заповедника в Приморье. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"Необычной формы утес обнаружили в самом сердце заповедника в Приморье. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
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Необычной формы утес обнаружили в самом сердце заповедника в Приморье. Каменный выступ напомнил специалистам Скалу предков из культового мультфильма «Король лев». Именно с нее в анимационной ленте Муфаса осматривал свои владения и именно там старая обезьяна Рафики показал зверям будущего короля Симбу.

В реальности же приморская Скала предков принадлежит леопарду Leo 12M по имени Тайфун – королю заповедника «Кедровая падь». С каменного выступа редкой кошке открывается панорамный вид долины реки Кедровая, что удобно для хищников, обозревающих свои владения во время охоты. Специалистам об этом было прекрасно известно, поэтому возле утеса была установлена фотоловушка.

Знаменитую скалу из Короля Льва нашли в Приморье ученые Земли леопарда .Видео: ФГБУ "Земля леопарда"

- Ожидания ученых полностью оправдались: камера зафиксировала краснокнижного хищника. Анализ уникального рисунка пятен на шкуре леопарда показал, что скалу посетил Тайфун – единственный фиксирующийся на территории «Кедровой пади» самец, то есть хозяин этой земли, - рассказали в ФГБУ «Земля леопарда».

Право на эту территорию девятилетний леопард подтверждает специальным знаком. На грунте Тайфун оставляет поскреб с мочевой меткой, что дает сигнал другим самцам: на землю Leo 12M соваться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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