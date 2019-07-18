Скат без хвоста: жители Владивостока определят внешний облик нового рыбного рынка в центре города

Жителям Владивостока предлагают проголосовать за дизайн-проект будущего рыбного рынка на Корабельной набережной. Горожанам предлагают на выбор 4 уникальных дизайна. Сроки голосования при этом не обозначены, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Проект нового рынка по праву можно назвать проектом-долгостроем. Концепция рынка время своего существования несколько раз претерпевала изменения. Ходили даже слухи о переносе строительства объекта куда-нибудь подальше от центра Владивостока. Самым же привлекательным концептом был так называемый скат.

Первоначальная концепция появилась в 2017 году. В ней предполагалось соединить трехэтажный рынок и Светланскую улицу пешеходным переходом, который бы напоминал хвост ската, а сама форма рынка - его тело. Задумка действительно была интересной, но, к сожалению, проект так и остался лишь на бумаге. Новый дизайн предполагал уже строительство четырехэтажного здания, при этом про манящий хвост ската уже речи не было.

Сейчас на официальном сайте рыбного рынка запущено голосование по выбору дизайн-проекта двухэтажного здания. Горожанам предлагается выбрать один из четырех вариантов, который и будет реализован. При этом сроки голосования не обозначены.

Выбираем проект рыбного рынка.Какой дизайн рыбного рынка вы бы выбрали?

Напомним, инициатор проекта рыбного рынка - ООО «Фар Лайн ДВ», которое принадлежит руководителю фракции Единая Россия в парламенте Приморья Сергею Слепченко.