Уникальная льгота по ипотеке станет стимулом для развития Приморья

Решение о беспрецедентно низкой ставке по ипотеке, над которым сейчас работают Минвостокразвития России и Фонд развития Дальнего Востока, станет серьезным стимулом для людей, решивших строить свою жизнь на бескрайних территориях за Уральским горным хребтом. Жилищные кредиты под минимальный процент планируется предоставлять участникам программы «Дальневосточный гектар» и молодым семьям в рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, которая создается по поручению Президента РФ Владимира Путина.

- Разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2 процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку, - отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей для строительства жилья, приобретения домокомплекта для участников программы «Дальневосточный гектар» и для приобретения жилья эконом-класса для молодых семей. Первоначальный взнос не потребуется.

«Закопать» демографическую яму

Известно, что в 90-е годы случился демографический провал. В тех экономических условиях семьи часто не решались производить на свет малышей. В результате сегодня число молодых женщин, способных стать мамами, существенно уменьшилось. Так что Приморью важен каждый ребенок. Поэтому число демографических выплат, направленных на поддержку семей с детьми, в крае выросло до 26 в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы. Еще в прошлом году их было девятнадцать.

Но для многих молодых семей ключевой проблемой остается жилищный вопрос. Немногие готовы растить малыша, скитаясь по съемным квартирам. И «дальневосточная ипотека», несомненно, увеличит число счастливых родителей, готовых основать родовое гнездо именно в Приморье.

- Государство, расставляя свои приоритеты для дальневосточников и активно лоббируя дешевую ипотеку для семей с детьми, тем самым очень своевременно включилось в решение проблем с демографией в регионе, - считает председатель «Лиги финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Напомним, что по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей могут получить социальную выплату в размере от 5 миллионов рублей на приобретение квартиры или дома. Родители, воспитывающие пятерых и более ребятишек или трех и более, если один из детей имеет инвалидность, также имеют право на «жилищную дотацию».

Снизить кадровый дефицит

Амбициозные планы по развитию Дальнего Востока неосуществимы без профессионалов высокого класса. И льготная ипотека - существенный аргумент при выборе места жительства. Пролетариат XXI века нужен в судостроении и судоремонте, энергетике, нефтехимии, авиастроении. Растет потребность в профессионалах в сферах гостиничного сервиса и туризма. Собственно специалисты экстра-уровня востребованы во всех отраслях: от сфер образования и здравоохранения до секторов высоких технологий.

- Я надеюсь, что льготная ипотека поможет закрепить на территории Приморья талантливую работающую молодежь, - перспективу прокомментировал «КП» председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов. - Это правильная политика государства, уверен, что это решение позволит увеличить доступность ипотеки, помочь в решении жилищного вопроса молодежи, которая часто социально не защищена.

Кстати, в Приморском крае с 2018 года действует программа «Доступная ипотека», по которой льготный заём выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, научные сотрудники, в семьях, которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок. А также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

Руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС доктор экономических наук Александр Латкин считает, что проект по «дальневосточной ипотеке» сможет закрепить профи высокого уровня в крае:

- Жилье - один из главных факторов для принятия решения, где жить и работать, - уверен профессор. - Однако, на мой взгляд, это решение - лишь малая толика для того, чтобы Приморье стало привлекательным местом для жизни и работы в крае. - Чересчур высоки действующие цены на недвижимость в регионе. И слишком низка покупательная способность на этом фоне.

Точка роста

По мнению финансового аналитика, дешевые кредиты увеличат спрос на квартиры. Причем это скажется не только на застройщиках, но и на всех компаниях, которые так или иначе связаны со строительством. Ведь в строительстве дома участвует много компаний. Нужно установить стеклопакеты, провести электрику, выполнить сантехнические работы: водопровод, канализацию. Это и отделка помещений, и труд мебельщиков, которые, к примеру, будут делать шкафы-купе. Занято очень много людей. И отсутствие спроса на квартиры бьет по всем, кто участвует в процессе строительства.

- По нашим предварительным данным, за первое полугодие в Приморье и у застройщиков и у банкиров фиксируется снижение спроса на новое жилье и ипотечное кредитование. В случае сохранения такой тенденции в 2019 году общий объем ипотеки мог бы снизиться на 14-17 процентов по сравнению с 2018 годом. И это даже при том, что ставки на ипотечные займы медленно снижались в течение года. Ведь на ипотеку сильное влияние оказывает общая экономическая ситуация в регионе, - пояснил Александр Ивашкин. - Исходя из анализа предыдущих «жирных» лет доступная ипотека всегда положительно влияла на общее количество сделок по недвижимости. И новость о возможной ипотеке под 2 процента годовых дает основания для сдержанного оптимизма и надежду на устойчивость и стабильность строительной отрасли региона.

А в это время

На «дальневосточную ипотеку» предварительно предусмотрено 15 миллиардов рублей. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. По данным дальневосточных регионов, прогнозная численность граждан, планирующих построить дом на своем «дальневосточном гектаре», составляет около 8,2 тысячи человек. Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ДФО, составляет около 15,8 тысячи. По предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит более 9 процентов. Льготная ипотека является одной из самых востребованных мер поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар». Исследование ВЦИОМ показало, что этот вид поддержки востребован третью (33 %) респондентов. По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, самая низкая в России ставка по ипотечному кредитованию для получателей «дальневосточных гектаров» откроет для граждан возможность улучшить свои жилищные условия. И станет эффективным инструментом финансовой поддержки получателей «дальневосточных гектаров».