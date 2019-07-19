День ВМФ 2019 во Владивостоке: программа мероприятия

По традиции День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В 2019 году профессиональный праздник военных моряков и офицеров выпал на 28 июля. Традиционно в этот день чествуют Андреевский флаг, устраивают на воде парады кораблей, а на суше – показательные выступления и мастер-классы. В празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

В этом году организаторы праздника пообещали жителям и гостям Владивостока новую культурную программу, которая сконцентрируется вокруг знаменательной даты – 320 лет со дня учреждения Петром I Андреевского Военно-морского флага.

На суше:

На главной сцене праздника - арене ЦСКА (Водная станция ТОФ) – пройдет историческая часть программы. Площадь будет стилизована под палубы кораблей Российского флота. В постановках задействуют артистов Тихоокеанского флота: актеры драматического театра, участники ансамбля песни и пляски, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы флота, детские патриотические клубы.

Концерт:

В 17:00 в амфитеатре на Спортивной набережной для жителей и гостей города пройдет большой концерт в честь Дня ВМФ. Вход бесплатный.

На воде:

В Амурском заливе продемонстрируют мощь отечественного флота в захватывающем представлении. Ракетные корабли сымитируют удар по силам условного противника, малые противолодочные корабли уничтожат условную подводную лодку. Базовые тральщики выполнят траление фарватера и подорвут плавучие мины. Большие десантные корабли и катера высадят десант морской пехоты методом на плав и на упор при огневой поддержке с новейшего корвета «Совершенный». Десантников поддержат также вертолеты морской авиации . Этот эпизод боевых действий покажет слаженность работы десантно-штурмовых групп. Свое мастерство зрителям также покажут специалисты поисково-спасательной службы флота.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Кстати

В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке впервые примут участие десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин (ДВКД) "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг".