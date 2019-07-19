2019-07-19T12:00:04+03:00
Общество

Ирине Шейк предложили пережить расставание с Купером в Приморье и взять ипотеку под два процента

Администрация края решила быть в тренде и оставила комментарий в социальной сети модели
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Власти региона заманивают модель в Приморье моряками и "дальневосточным гектаром"Власти региона заманивают модель в Приморье моряками и "дальневосточным гектаром"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несколько дней интернет гудит из-за предполагаемого расставания известной топ-модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. По слухам, звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» ушел от российской красавицы к эпатажной Леди Гаге, с которой вместе снялся в ленте «Звезда родилась». У российской интернет-аудитории, что называется, «вскипело», и они отправились в инстаграм Гаги писать обидные и странные комментарии, затем пришли и в соцсеть Шейк.

Русскоязычные пользователи объединились общим порывом и ринулись в инстаграм Леди Гаги, упрекая ее в том, что она такая сякая отбила мужчину у россиянки. Какими только словами не поносИли певицу. А вот Ирину наоборот, поддерживали и успокаивали, но не так активно, как писали комментарии под фотографиями Гаги.

В итоге оскорбления сошли на нет и появился флешмоб «напиши комментарий под фотографиями Леди Гаги». Как шутят пользователи: «Был Инстаграм, а теперь Гагаграм». В комментариях люди делятся своими жизненными переживаниями, рассказывают рецепты блюд, ищут вторых половинок, передают приветы и просят супругов купить хлеб.

В комментариях отметились российские знаменитости, спортсмены и политики. Например, хоккейный клуб «Адмирал» обещал всем подписчикам Гаги бесплатный вход на товарищескую игру с «Амуром». А администрация Приморского края решила отметиться в комментариях у Ирины Шейк со словами поддержки и предложением.

- Ирина, не расстраивайтесь! Приезжайте в Приморье! У нас тут и море, и природа! Гектар выдают и ипотеку под два процента скоро одобрят. Найдете себе моряка-красавца, родите от него красивых детей. А мы вам выплаты различные, материнский капитал, за шестерых – машину. Ждем, - написала администрация Приморского края в комментариях у модели.

А что, Ирина, дело говорят. Море поможет отвлечься от грустных мыслей, подумать о дальнейших планах на жизнь. Моряки зарабатывают много, а благодаря ипотеке домик в лесу на гектаре отстроите, вот вам и дача, а на природе и дышится легче. Личную экскурсию по самым живописным местам Приморского края гарантируем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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