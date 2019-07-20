Ко Дню ВМФ во Владивосток привезут мощи Андрея Первозванного
Во Владивосток ко Дню ВМФ привезут часть мощей Андрея Первозванного, сообщает сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу фонда Андрея Первозванного.
27 июля часть мощей покровителя российского флота доставят в Покровский кафедральный собор Владивостока всего на четыре дня, до 31 июля.
Во время празднования самого Дня ВМФ состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава парадных расчетов. В обходе кораблей примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом.
ИСТОЧНИК KP.RU