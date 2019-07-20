2019-07-20T09:21:06+03:00
Общество

Ко Дню ВМФ во Владивосток привезут мощи Андрея Первозванного

Святыню доставят 27 июля в Покровский кафедральный собор
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивосток доставят часть мощей Андрея Первозванного.Во Владивосток доставят часть мощей Андрея Первозванного.Фото: Ольга ЖУКОВА
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Во Владивосток ко Дню ВМФ привезут часть мощей Андрея Первозванного, сообщает сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу фонда Андрея Первозванного.

27 июля часть мощей покровителя российского флота доставят в Покровский кафедральный собор Владивостока всего на четыре дня, до 31 июля.

Во время празднования самого Дня ВМФ состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава парадных расчетов. В обходе кораблей примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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