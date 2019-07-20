Обратная сторона Русского острова: заброшенная Радиотехническая школа КТОФ

Все мы в детстве пугали друг друга страшными историями про заброшенные дома с привидениями, после которых хочется обходить любое здание с пустыми глазницами окон стороной. А меня они, наоборот, всегда манили своей атмосферой. Поэтому мне было так интересно оказаться в настоящей заброшенной радиотехнической школе, надежно спрятанной от посторонних глаз в густом лесу Русского острова.

Находится она в районе бухты Рында, куда до сих пор нет хороших асфальтированных дорог, потому и любопытных глаз, а также загребущих рук тут все же меньше, чем где-либо на острове. Можно побродить по этажам и кабинетам школы, где еще сохранилась обстановка из той жизни, кипевшей тут до недавнего времени.

Здания царских времен

На русском острове промозгло, туманно и сыро, но грех жаловаться. Всегда нравились дороги Русского острова: по сторонам то море, то лес, и ты постоянно тонешь в беспрерывном шелесте – крон деревьев или катящихся на гальку волн.

Живописные просторы Русского острова. Фото: Анастасия Клещик

Проезжая по грунтовой дороге, ощущаешь каждый камешек, попавший под колесо. Но чем глубже в лес, тем выше вероятность найти по-настоящему интересные руины.

Когда-то это заведение – Радиотехническая школа КТОФ, если точнее, – готовило гидрографов, специалистов по радиометрии и радиотелеграфии. Было расформировано, как сообщает портал KFSS, в 2002 году. Ни зданиям, ни территории до сих пор не могут отыскать применение; некогда оживленные корпуса простаивают в запустении и разрушаются.

От одного взгляда на школу хочется поежиться, до того неуютно она выглядит. Фото: Анастасия Клещик

Внутри тихо: глушится даже рокот дождя. Я поняла, что значит «поймать тишину». Ее чувствуешь, ею дышишь, она осязаема кончиками пальцев, густая и матовая, вовсе не звенящая, а скрадывающая любые шаги и возвращающая эхо в самое сердце.

От учебных классов осталось совсем немногое. Фото: Анастасия Клещик

Напоминает готические истории про пансионы с призраками, свободно проходящими сквозь перегородки классов.

Сумрачно. На разбитый в труху паркет коридоров ложатся квадраты света, пробивающегося сквозь окна в кабинетах. Двери нараспашку, большинство держатся на одной петле, но они есть, не распилены на дрова местными гражданами и предприимчивыми дачниками. Эта особенность бросается в глаза, ведь большая часть заброшенных объектов на Русском так или иначе пострадала от рук мародеров.

В фойе и на лестничной клетке абсолютное безмолвие уступает ветру, воющему в щелях. Фото: Анастасия Клещик

На третьем этаже вода выбила на площадке углубление, и на дне лужи образовался толстый зеленоватый слой погани. Капли, падающие с потолка, очень звучно бьются о камень. Как будто огромный зверь пришел полакать, и я, поднимаясь по ступеням, ненадолго замерла: вдруг и правда пес какой забрел от непогоды укрыться?

Березы на крыше

Начать осмотр корпуса решила не с кабинетов, а с чердака. Лестницы захватывают дух: с коваными витыми перилами, мхом на стыке пола и стен, с ячеистыми витражными окнами, что отбрасывают синеватые тени. Эти окна сделаны из плотного стекла, ребристого, блестящего в редких проблесках солнца.

Уютная крыша, отсюда не хочется уходить. Фото: Анастасия Клещик

С высоты открывается отличный вид на окрестности, а заросли выглядят так, будто незримый садовник разбил на чердаке оранжерею. Вряд ли изначально школа задумывалась с садом под чердачными балками, но пролетающие птицы принесли в перьях коробочки цепкого репейника, а дыхание моря заложило в трещины вездесущие споры ковыля. Откуда, впрочем, взялись березы – вопрос на порядок сложнее и требует глубоких размышлений. Пускай это останется одной из тайн загадочной школы

С крыши хорошо видно лес и территорию школы. Фото: Анастасия Клещик

Помнит школа различные трагические истории. Трое матросов этого заведения умерли от истощения и дизентерии. В марте 1993 года отсюда на госпитальное судно «Иртыш» доставили около 50 учеников, состояние которых было удручающим из-за недоедания.

Даже в полуразрушенном состоянии школа вызывает трепет. Фото: Анастасия Клещик

Покинув корпус, обошла его со всех сторон. Наткнулась на занимательные изображения. Они на удивление хорошо сохранились: практически не выцвели и не потрескались от капризного приморского климата.

Снаружи стены украшены мотивирующими фресками. Фото: Анастасия Клещик

Здесь готовили гидрографов, специалистов по радиометрии и радиотелеграфии. Фото: Анастасия Клещик