Гия Эрадзе привез во Владивосток «Королевский цирк» и 15 фур декораций

Продюсерский центр Гии Эрадзе привез в столицу Дальнего Востока «Королевский цирк», а вместе с ним 15 фур декораций, реквизита, невероятное количество животных и лучших цирковых артистов России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Из-за ажиотажа организаторам гастролей пришлось даже выделить дополнительный день выступлений – потрясающую шоу-программу мирового уровня будут показывать каждую субботу, воскресенье и четверг до 1 сентября.

«Это и есть настоящий цирк»

Шоу «Королевский цирк» - это огромная труппа из 120 артистов, лауреатов и победителей международных конкурсов циркового искусства. Это огромное количество ярких костюмов и тонны декораций.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Под куполом цирка создается антураж настоящего дворца - выдвижные лестницы, хрустальные люстры, мраморные колонны и фонтан. Поражает воображение огромный золотой 12-метровый замок, декорированный кристаллами Swarovski и обитый настоящим бархатом.

- Мы привезли 15 фур декораций - это же целый состав поезда. Да 15 машин в жизни никто не возил во Владивосток.. Я мог сэкономить, как продюсер, верите? Мы могли бы и без всего отработать великолепную программу и сохранить несколько миллионов. Но я так не умею. Я жизнь свою посвятил цирку и хочу показывать сейчас высший уровень! – объявил перед премьерой Гия Эрадзе.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Шоу «Королевский цирк» рождается благодаря сплетению жанров эстрады, цирка и мюзикла. Каждый блок со своей логикой, смыслом, драматургией. Все номера объединены общей тематикой, и ты чувствуешь себя, как в театре, наблюдая за путешествием королевской свиты.

Зрители не перестают удивляться на протяжении всех, почти трех часов программы. Пеликаны вылетают из зрительного зала и попадают в «Райский сад», пролетая прямо над головами гостей. Притом что размах их крыльев может достигать до 3 метров.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

«Гладиаторы» Древнего Рима устраивают на манеже схватку, а храбрая девушка волшебным образом перевоплощается в львицу. Мужчины-эквилибристы ходят по канатам на высоте трехэтажного дома с гимнастками на плечах. «Придворные» акробаты демонстрируют чудеса гибкости и невиданную сноровку. Зрители не устают ахать от замирания сердца и отбивают ладони в аплодисментах.

Животным в шоу отведена особая роль: они с легкостью выполняют трюки на манеже, проявляя огромную любовь и дружеские взаимоотношения с дрессировщиками. Вместо того чтобы заставлять зверей прыгать через кольца или пугать их кнутами, дрессировщик львов Артем Лазаревский бесстрашно засовывает голову в пасть хищников и даже носит огромного царя зверей на плечах.

Пушистые яки играют с мячом, весельчаки-клоуны с «магическими» световыми приборами перекидывают цветные лучи друг на друга. Дети в зале пищали от восторга.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Артисты в команде Гии Эрадзе - лучшие из лучших в мире циркового искусства. Многие из них обладатели награды «Золотой клоун» на цирковом фестивале в Монте-Карло в 2019 году, где сама принцесса Монако Стефания оглашала победу коллектива. Данный фестиваль - самый престижный в мире цирка, награду на нем можно приравнять к вручению «Оскара» профессионалами кино. Некоторые номера из того самого победного выступления артисты показывают в своей программе «Королевский цирк» во Владивостоке.

«Родной Владивосток»

В последний раз цирк Гии Эрадзе давал выступления в столице Приморья 7 лет назад. Хотя прошло уже достаточно много лет, зрители до сих пор помнят то выступление и его создателя. На премьеру «Королевского шоу» 20 июля некоторые владивостокцы пришли как раз под впечатлением от прошлого спектакля «Пять континентов».

- На шоу Гии Эрадзе мы пришли во второй раз, в последний раз были вот 7 лет назад. Запомнили, потому что у нас тогда такие сильные впечатления остались! Поэтому, как только узнали, что цирк приезжает во Владивосток – сразу купили билеты, – рассказывает зритель Ирина Джафарова. Вместе с детьми и мамой они пришли на цирковую премьеру. – И нам, и детям понравилось абсолютно все! Даже сложно выделить какие-то отдельные номера. Артисты просто потрясающие, - поделилась зрительница.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сам создатель «Королевского цирка» Гия Эрадзе питает к Владивостоку самые теплые чувства, вспоминая свои самые первые гастроли.

- Можно сказать, что моя большая цирковая жизнь и шоу «Пять континентов» начиналось 20 лет назад в том числе и здесь, во Владивостоке. Я неоднократно бывал тут на гастролях, мы очень часто ездили в Японию, и всегда японские программы формировались в Приморье. Из того состава «Пяти континентов» практически 75% людей, которые начинали тогда со мной, остались и работают по сегодняшний день, - признается продюсер.

Хоть Эрадзе больше и не выступает на цирковом манеже как артист, с ролью директора и продюсера «Королевского цирка» справляться отнюдь не проще. К тому же с недавнего времени он занимает должность художественного руководителя-главного режиссера государственной корпорации «Росгосцирк». Но даже на столь ответственном посту он не забывает всех, с кем когда-то доводилось встречаться на творческом пути. И эти встречи во Владивостоке его по-настоящему растрогали.

Цирк Гии Эрадзе во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Все родные лица. Было собрание цирка, и пришли бабушки, которые ухаживают за цветами здесь, которым уже по 80 лет. И завхоз цирка, которая здесь 20 лет работает, и заведующая складом, и инспектор манежа, и весь отдел кадров. Понимаете, я же их всех знаю! А ветврач! Стольким моим животным она когда-то помогала. Очень приятно, когда ты возвращаешься сюда спустя много-много лет, и кадры до сих пор в штате, - рассказал заслуженный артист России Гия Эрадзе.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе гастролирует во Владивостоке с 20 июля по 1 сентября. Изначально планировали выступать только на выходных, но из-за большого ажиотажа выделили еще один день – четверг. Стоимость билетов от 800 до 2500 рублей. Детям до 3-х лет вход со взрослыми бесплатный.