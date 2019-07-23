Камеры видеонаблюдения в главном аэропорту Камчатки засняли, как медведь усердно ломает ограждение и проникает на территорию воздушной гавани. Таким образом «заяц» решил сократить путь к месту кормежки.

Видеозапись, широко обсуждаемая в интернете, сделана ночью. Большой и упитанный взрослый медведь подходит к металлическому ограждению с колючей проволокой и начинает выламывать секцию. Топтыгин старательно налегает и расшатывает забор, в тоге крепления не выдерживают напора хищника и ограда сдается. Хищник победно пролезает в проделанную дыру и оправляется гулять по аэропорту. Что медведь дальше делал в воздушной гавани – остается за кадром.

«Зачем медведь пошел на порчу имущества?» - пользователи социальных сетей выдвинули массу предположений по этому поводу. Одни из самых ярких версий: «хочет улететь с Камчатки», «ломает систему», «проверял качество забора» и «забыл багаж».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721750" frameborder="0"></iframe> Целеустремленный медведь на Камчатке выломал забор и прорвался в аэропорт.Социальные сети

- Самолет в Кроноцкий заповедник через 5 минут вылетает, - шутят пользователи в социальных сетях.

На самом деле все гораздо прозаичней. Медведи здесь – частые гости и именно через территорию аэропорта они проходят от одного места кормежки на другое.

- Для этой локации обычны проходы медведей – они живут у нас на окраине Елизово и ходят вдоль рек Авача и Пиначево. В этом месте узкий участок, который, в том числе, и примыкает к аэропорту. Он очень удобен медведям для прохода вдоль Авачи, - рассказал Владимир Гордиенко, охотовед.

Если отбросить шутки в сторону и говорить серьезно, то, безусловно, это опасно. На кадрах видно, что с забором, который подавляющее большинство людей преодолеть не смогут (да и не станут), медведь «разделывается» на раз-два. В комментариях люди пишут, что хищник вышел в районе антенного поля, куда целыми семьями часто приходят смотреть на самолеты.

Причем это далеко не первое подобное проникновение медведя на территорию аэропорта. В этом году в объективы камер попал косолапый, который спокойно проходит через КПП воздушной гавани. А одного медведя, по словам охотоведа, в этом году отстрелили в районе аэропорта.

- В этом районе медведи встречаются каждый год. За лето наблюдаются десятки случаев. Медведи ищут пищу, место обитания. У косолапых как бы встроенная карта в голове – они представляют, что им проще пройти прямо, чем обходить забор неизвестно сколько. И тогда медведи думают, что приложить немного сил и выломать забор куда проще, - поделился Владимир Гордиенко.

Он также отметил, что обычно медведи не приносят никаких разрушений (кроме выломанных ограждений, конечно) и уходят с территории аэропорта.