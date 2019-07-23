Лето-зима: в Магаданской области в конце июля выпал снег

Дальний Восток продолжает удивлять не только жителей его регионов, но и всю Россию. Тогда как жители Приморья выпрашивают у капризной погоды солнце, а в Хабаровском крае люди спасаются от духоты под кондиционерами, в Магаданской области 23 июля выпал снег. Причем от удивленных вопросов жители Колымы отмахиваются и хохочут: «Нормальное явление».

Конечно, выпавший снег разбил людей на два лагеря. Кто-то расстроился из-за короткого лета, а кто-то наоборот обрадовался тому, что мучившая Колыму жара спала. И все в один голос утверждают: «Всегда так было». Только вот жителям остальной части России это кажется удивительным и необъяснимым.

v_smolenkin В Магаданской области в конце июля выпал снег

- Это просто вестник, лето еще будет, - пишет жительница Магаданской области Нина Карпеченко. – Каждый год видим одно и то же: снег, который побьет цветущую картошку, а потом жара, грибы, бабье лето. В этом и есть вся прелесть Колымы.

На самом деле все просто. Снег шел в двух районах Магаданской области – Сусуманском и Омсукчанском, они считаются районами Крайнего севера. Есть также информация о том, что нетипичные для лета осадки были и в Ягоднинском районе, но она не подтвердилась.

bearpunk В Магаданской области в конце июля выпал снег

- Над этими районами прошел холодный фронт с арктического побережья, поэтому в континентальных районах Магаданской области было зафиксировано резкое снижение температуры с +20 градусов до +1 градуса. Как результат – мокрый снег. Шел он ночью и быстро растаял, - рассказала сотрудница управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, температура в этих районах нормализуется и будет в пределах +20…+22 градусов. А на память у тех, кого удивил снег в июле, останутся красивые фотографии заснеженных сопок.