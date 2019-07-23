2019-07-23T12:56:55+03:00
Общество

Лето-зима: в Магаданской области в конце июля выпал снег

Местных жителей это явление ничуть не удивило и даже обрадовало: «Прохладней стало» [видео]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Снег шел в двух районах Магаданской области – Сусуманском и ОмсукчанскомСнег шел в двух районах Магаданской области – Сусуманском и ОмсукчанскомФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Дальний Восток продолжает удивлять не только жителей его регионов, но и всю Россию. Тогда как жители Приморья выпрашивают у капризной погоды солнце, а в Хабаровском крае люди спасаются от духоты под кондиционерами, в Магаданской области 23 июля выпал снег. Причем от удивленных вопросов жители Колымы отмахиваются и хохочут: «Нормальное явление».

Конечно, выпавший снег разбил людей на два лагеря. Кто-то расстроился из-за короткого лета, а кто-то наоборот обрадовался тому, что мучившая Колыму жара спала. И все в один голос утверждают: «Всегда так было». Только вот жителям остальной части России это кажется удивительным и необъяснимым.

v_smolenkinv_smolenkin
В Магаданской области в конце июля выпал снег
37 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Это просто вестник, лето еще будет, - пишет жительница Магаданской области Нина Карпеченко. – Каждый год видим одно и то же: снег, который побьет цветущую картошку, а потом жара, грибы, бабье лето. В этом и есть вся прелесть Колымы.

На самом деле все просто. Снег шел в двух районах Магаданской области – Сусуманском и Омсукчанском, они считаются районами Крайнего севера. Есть также информация о том, что нетипичные для лета осадки были и в Ягоднинском районе, но она не подтвердилась.

bearpunkbearpunk
В Магаданской области в конце июля выпал снег
49 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Над этими районами прошел холодный фронт с арктического побережья, поэтому в континентальных районах Магаданской области было зафиксировано резкое снижение температуры с +20 градусов до +1 градуса. Как результат – мокрый снег. Шел он ночью и быстро растаял, - рассказала сотрудница управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, температура в этих районах нормализуется и будет в пределах +20…+22 градусов. А на память у тех, кого удивил снег в июле, останутся красивые фотографии заснеженных сопок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тайфун смыл «безопасную и качественную» дорогу во Владивостоке
Неудачливый воришка: обворовал базу отдыха и оставил там свой паспорт
Главу Новошахтинска вместе с депутатом поймали на взятке
ВМТП начал внедрение антимонопольного комплаенса
Погода во Владивостоке на 23 июля 2019 года: днем до +26 градусов
ВМТП и ТОФ открыли первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
Самолеты и вертолеты Тихоокеанского флота примут участие в Дне ВМФ во Владивостоке
Тайфун «Данас» вызвал отключения потребителей
Туман и влажность: в конце недели Приморье снова окажется во власти сильных дождей
Тайфун «Данас» в Приморье: «большая вода» отрезала Хасанский район
Жена Игоря Чемериса: муж покинул пост главы комитета в парламенте Приморья, потому что этого потребовал губернатор
Школьники Приморья отдохнут на один день больше
Поселок Преображение тайфун отрезал от большой земли
Отец «под мухой» решил покатать детей на мотоцикле и перевернулся во Владивостоке