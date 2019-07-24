2019-07-24T06:03:53+03:00
Общество

Приморские парламентарии начали заседание с минуты молчания по погибшим при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Огонь унес жизни четверых детей, еще восемь человек тяжело пострадали
Александра ШОПЕНКО
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В момент пожара огонь моментально охватил брезентовые палаткиВ момент пожара огонь моментально охватил брезентовые палаткиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае случилось ЧП, от которого волосы встают дыбом. В детском палаточном лагере на горнолыжной базе Холдоми случился пожар, который унес жизни детей. Приморские парламентарии не остались в стороне и почтили память жертв ЧП.

В момент пожара огонь моментально охватил брезентовые палатки, в которых находились 189 ребятишек. Семеро детей получили серьезные ожоги (вплоть до 100 процентов), четверо из них скончались.

- У наших соседей – хабаровчан – случилась беда – пожар в детском палаточном лагере унес человеческие жизни. Пострадало 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей. Из них один ребенок погиб, позже еще трое с ожогами скончались в реанимации. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур, поэтому предлагаю почтить память погибших детей минутой молчания, - сказал перед началом заседания парламента Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморья.

В Хабаровском крае по погибшим объявлен трехдневный траур. Редакция «КП-Владивсоток» выражает соболезнование семьям жертв пожара в детском палаточном лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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