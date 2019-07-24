2019-07-24T06:53:29+03:00
Происшествия

Северная Корея задержала сахалинское судно с 17 моряками на борту по пути в Приморье

У моряков может закончиться провизия, а претензии КНДР до сих пор до конца непонятны
Александра ШОПЕНКО
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На борту судна «Сянхайлинь-8» находятся 15 российских и двое южнокорейских моряковНа борту судна «Сянхайлинь-8» находятся 15 российских и двое южнокорейских моряковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пограничники Северной Кореи высадились на российский рыболовецкий сейнер, который следовал из Южной Кореи в акваторию Японского моря. На борту судна «Сянхайлинь-8» находятся 15 российских и двое южнокорейских моряков.

Сейнер принадлежит Северо-Восточной рыболовной компании, которая базируется на Сахалине с отделением в Приморье. Инцидент произошел еще в ночь на 17 июля – северокорейские пограничники, высадились на судно, когда оно шло на промысел краба в Приморье. Военные отключили на сейнере все средства связи, корабль конвоировали в порт Вонсан.

Представителю российского посольства в Пхеньяне удалось посетить моряков лишь 23 июля. Как рассказали в компании-судовладелице, два южнокорейских моряка, капитан и его помощник находятся под арестом в гостинице, остальных держат на судне и допрашивают несколько раз в день. У моряков заканчивается провизия и вода, температура воздуха достигает +35 градусов.

- Судно шло без груза. Задержали его якобы за нарушение границы. Северная Корея сделала зону военного охранения в 50 миль от берега. Но никакими международными документами это не регламентируется, такого понятия просто не существует. Есть только 12-мильная зона территориальных вод и 200-мильная исключительная экономическая зона. Сейчас мы занимаемся подготовкой документов, будет ли суд и когда – северокорейская сторона не сказала, - рассказали в Северо-Восточной рыболовной компании.

МИД России и посольство в КНДР работают с корейской стороной с того самого момента, как произошел инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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