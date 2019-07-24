Губернатор Приморья выступил против квот на иностранную рабсилу

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднял на этой неделе сложную тему иностранной рабочей силы, которая привлекается работодателями региона в то время, как некоторые приморцы остаются безработными и состоят на бирже труда. Он пригрозил сократить квоты на иностранцев в тех сферах, которые могли бы закрыть приморцы, и поручил главам территорий заняться поиском трудовых ресурсов. Эксперты по вопросам миграции поддерживают такой подход и считают, что в первую очередь такая позиция должна отразиться на сельском хозяйстве, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы сами обесценили этот труд»

На встрече с главами муниципальных образований в понедельник, 22 июля, Олег Кожемяко акцентировал внимание глав на том, что использование иностранной рабочей силы при безработице населения недопустимо.

- В сельском хозяйстве, лесопереработке и торговле вполне могут работать жители Приморья – в крае много молодежи, есть люди, стоящие на бирже. Необходимо платить заработную плату, достойную для такой работы, чтобы она была не ниже средней по краю. У нас есть возможности обучения специалистов за счет средств регионального бюджета. Работодатель должен понимать, что практика привлечения иностранной рабочей силы на те виды работ, которые могут быть выполнены приморцами, уходит в прошлое. Такие квоты мы выдавать не будем, – заявил Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко на встрече с главами муниципалитетов. Фото: Игорь Новиков

С ним согласен председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей Пушкарев.

- В вопросе привлечения иностранных сил в Приморье давно надо было наводить порядок. Вольный найм иностранной рабочей силы обесценивает труд, создает условия для теневого использования мигрантов и ухода от уплаты налогов. Работодатель, нанимая иностранных граждан, уходит от решения сложных социальных вопросов, не платит соцпакет и так далее, - говорит Сергей Пушкарев.

Но нужно различать квотирование и бессистемный въезд иностранных граждан. Сегодня квоты выдаются только на рабочую силу из стран, с которыми установлен визовый режим. С тех пор, как Северная Корея попала под санкции ООН, в числе таких стран в основном Китай и Вьетнам. Устанавливает квоты межведомственная комиссия при губернаторе, которая формируется на основании постановления правительства. Заявки от работодателей подаются в управление труда и проходят согласование в отраслевых департаментах и лишь потом утверждаются губернатором.

- За такой рабочей силой ведется пристальный контроль, особых нареканий к работе комиссии нет. Да и сама квота, надо сказать, обычно полностью не выбирается, только процентов на 60, - уточняет Сергей Пушкарев. - Для выходцев из стран СНГ порядок другой, квотированию такая рабочая сила не подлежит. И этот бессистемный въезд граждан из стран СНГ, работающих по патентам, вызывает интерес. Патенты выдаются безадресно, работодатель при этом, фактически, отстранен от формирования рынка труда.

По его словам, в Приморье в год приезжает до 120 тысяч граждан из бывших советских республик. До 80% - это граждане Узбекистана.

- Когда мы дали бывшим согражданам по Советскому Союзу преференции в виде безвизового въезда, мы тем самым и себе не сделали хорошо, и им. Нерегулируемый въезд этих граждан, не учитывающий потребности экономики, создает излишки таких работников, согласных на любые условия работы. Массово используя их труд, мы сами обесценили ряд когда-то высокооплачиваемых профессий! – утверждает собеседник.

Общественный транспорт во Владивостоке отдали на откуп мигрантамФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В качестве примера он привел городской транспорт, на котором раньше работали высокооплачиваемые водители, и устроиться туда было не так просто. Сейчас эту сферу отдали на откуп иностранным гражданам: во Владивостоке работает 13 частных перевозчиков, у которых до сих пор подавляющее большинство водителей с иностранными правами, и лишь один муниципальный – единственный, кто нанимает только русских шоферов. Но вакансии у муниципального перевозчика открыты постоянно, идут туда неохотно, потому что зарплаты уже не такие привлекательные.

- Или вот мы полностью уничтожили институт наших дворников. Там труд обесценили вообще. Все места в ЖКХ занимают узбеки. Разговаривал недавно с одним, готовит, им за один дом платят всего 8 тысяч рублей в месяц, поэтому вынуждены обслуживать по полмикрорайона, чтобы достойно зарабатывать.

Сигнал фермерам

Что касается квотируемой иностранной рабочей силы, объясняет Пушкарев, то губернатор не зря обозначил сферу сельского хозяйства, потому что именно туда в основном привлекаются китайские рабочие.

- Фермеры зачастую вынуждены часть земли сдавать китайцам, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Но сдавать землю китайцам на короткие сроки – преступно. Потому что если тебе сдали участок, скажем, на три года – ты ничего не вложишь в землю, а только все из нее выкачаешь. Земля тоже живой организм, и потом надо десятки лет на восстановления после такой жесткой эксплуатации, - говорит Сергей Пушкарев.

По его словам, объявленные губернатором возможные ограничения – это проявление заботы о том, чтобы земля использовалась правильно и была источником дохода много лет, а не источником наживы для тех, кто ее использовал и выбросил. Но еще один момент: это сигнал фермерам начать внедрять новые технологии и технику, не требующие большого количествам ручного труда.

- Ограничивая привлечение иностранной рабочей силы, губернатор дает понять фермерам, что нужно, ребята, менять подход к подъему сельского хозяйства. Начиная с советских времен, оно держалось только на привлечении дополнительной силы. С весны до осень в советское время город помогал селу. Студенты ездили на картошку. Я сам был вторым секретарем Первореченского райкома партии, но и то с ранней весны до поздней осени работал, фактически, в подшефном Октябрьском районе, мобилизуя работников городских предприятий и технику на помощь селу. Потом начали привлекать китайцев. И все это не способствовало росту производительности труда в сельском хозяйстве.

Я уже второй год занимаюсь вопросами переселения староверов в Приморье, в данный момент у нас еще 53 семьи готовится к переезду из стран Южной Америки на север края. Это удивительные люди! И они приезжают со своим технологиями, своим опытом и подходом к обработке земли. Мы были недавно в Дерсу, где уже живут староверы, разговаривали с главой семьи у него 400 гектаров сейчас в обороте, но на них задействовано всего 7 человек. У них техника совершеннее, другие технологии, которые они привезли с собой. Так что эти ограничение - сигнал фермеру, чтобы думали о том, как применять технологии. А также властям, которым необходимо продумать меры по созданию условий для приобретения современной техники и передовых технологий. Эти меры давно надо было применять, - уверен Сергей Пушкарев.

Сергей Пушкарев. Фото: из личного архива

Эксперты называют ситуацию на рынке труда Приморского края стабильной. Уровень безработицы на июнь 2019 года составлял 5,2%. То есть из 996,3 тысяч трудоспособных приморцев старше 15 лет 52,3 тысячи человек не имеют занятия, но активно его ищут. А на учете в службе занятости населения на конец июня состоит в качестве безработных 11,4 тысячи человек, это примерно на 10% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

В то же время на портале федеральной базы вакансий trudvsem.ru можно найти почти 76 тысяч предложений от работодателей Приморья, а вакансий от жителей региона – порядка 5 тысяч.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития Приморья Светланы Красицкой, больше всего в работниках нуждаются предприятия в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства.

- Главам мы поставили задачу – опираться на собственные возможности, искать трудовые резервы на своих территориях, решать вопросы трудоустройства населения и платить им достойную зарплату, – потребовал губернатор Олег Кожемяко, подчеркнув, что кадровый вопрос – один из ключевых для развития муниципальных образований.