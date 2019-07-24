Мэрия Владивостока вынудила рабочих пляжа «Юбилейный» красть мусорные баки

Администрация Владивостока распорядилась закрыть для автомобилей проезд к пляжу «Юбилейный». Рабочие установили каменные ограждения, перекрыв путь автомобилям, теперь к местным кафе, аллее стритфуда и гостинице из контейнеров не смогут проехать ни поставщики, ни мусоровозы, ни, не дай бог, кареты скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Это похоже на новый виток войны между мэрией и арендаторами пляжа.

Пляж «Юбилейный», который в последние годы стал одним из самых посещаемых городских мест отдыха, еще с середины нулевых находится в частной собственности. На его территории действует публичный сервитут, что дает горожанам права свободно по нему передвигаться. Однако городским властям не нравится то, как предприниматели используют эту территорию, застроив ее контейнерами и заставив прогулочную зону ларьками.

На прошлой неделе мэр довольно жестко высказался про берег Спортивной гавани: «Что сделали с набережной, это разве нормально? Как так возможно было допустить, чтобы набережная стала пешеходной дорожкой? Всю жизнь набережная была – это когда удобно и комфортно гулять. А у нас? И никаких кассовых аппаратов, ничего нет. Это бизнес? Это не бизнес. Это люди хотят заработать, наплевать на город и забыть про него», - сказал Гуменюк. Он при этом название пляжа не произнес, но по описанию подходит.

Мужчина перевозит мусор во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Собственно, между мэрией и бизнесменами, арендующими пляж, «война» идет с 2017 года. Представители администрации через суд потребовали снести капитальные постройки: летние кафе, контейнерную гостиницу, сцену, будку охраны и туалет. В мае прошлого года бизнесмены пришли на аудиенцию к тогда еще мэру Виталию Веркеенко, договорились расширить дорожку до 6 метров, расширили, но судебные тяжбы продолжились.

Уже и дальневосточный арбитраж вынес решение снести постройки, но они по-прежнему стоят – арендаторы подают апелляции. У бизнесменов появились новые аргументы: собственник, у которого бизнесмены арендуют землю, подал заявление на изменение целевого назначения территории. И, согласно словам арендаторов, процедура прошла успешно. А, значит, что в этот раз суд может не просто оставить те постройки, которые уже есть на береговой земле, но и разрешить строительство новых объектов.

Арендатор пляжа Илья Шадрин рассказал, что в планах у бизнесмена поговорить с действующим главой Владивостока. Бизнесмен вместе с другими предпринимателями хочет построить базу отдыха на пляжной территории и вернуть месту его историческую ценность.

– Приоритетно было бы заниматься развитием данной территории, а не ее стагнацией, что в последнее время происходит. На самом деле все, что сейчас есть - это всего лишь часть идеи, которую не дали до конца реализовать. Есть проект полной реконструкции данного пляжа. Мы хотим, чтобы жители города могли комфортно отдыхать, имея под рукой бассейны с подогревом, душ, камеры хранения, предприятия общественного питания. Мы можем вернуть историческую ценность данного пляжа. А на сегодняшний день нам приходится ставить эти «палаточки», потому что не дают реализоваться.

Шар из камняФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

23 июля рабочие по распоряжению городских властей установили на границе пляжа каменные глыбы шарообразной формы. Пешеходам они не мешают, но преграждают путь автомобилям. Теперь к заведениям не могут проехать даже мусоровозы. Рабочие рассказывают корреспонденту «Комсомолки», что из-за нововведения приходится воровать чужие передвижные мусорные баки с других частей набережной.

Раньше мусоровоз проезжал на территорию пляжа и каждое утро с 9 до 10 часов вывозил все отходы. Теперь же сотрудникам многочисленных торговых точек приходится собственноручно на тележках перевозить 20-литровые пакеты с мусором через всю набережную. Один из сотрудников пляжного заведения рассказал, как изменился его рабочий график.

- С конца пляжа везу мусорные пакеты. Почему поставили ограждения, не знаю. Но когда-то это не входило в мои обязанности, а теперь ежедневно на тележке везу отходы. Никаких добавок к зарплате за это не делают, просто сказали: теперь будешь мусор вывозить, – рассказал сотрудник кафе.

Мужчина перевозит мусорФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Другой мужчина, отвечающий за соблюдение чистоты в заведении, рассказал, что не он, а «один его знакомый» додумался умыкнуть мусорный бак на колесиках и временно расположить его на территории пляжа. В течение дня емкость для мусора заполняют отходами, а после кто-нибудь из сотрудников откатывает его на изначальное местоположение.

Кстати, что касается самих каменных глыб, мешающих проезду автомобилей, то бизнесмены считают их небезопасными и для пешеходов. Ведь из-за большого скопления людей могут быть и травмы. По словам арендаторов, они придумали поставить камеры видеонаблюдения, чтобы, в случае чего, продемонстрировать мэрии результаты их заботы.

– Мы сейчас устанавливаем камеры видеонаблюдения. Ведь, не дай бог, какие-то травмы, то к нам же могут быть претензии. Нам надо быть готовыми, чтобы, если что, обратиться в государственные структуры, – поделился арендатор Михаил Максименко.

По его словам, на ограждения уже жалуются велосипедисты и родители с колясками.

От редакции добавим, что мы пытались, но на момент выхода так и не получили комментарий мэрии по поводу гранитных ограждений. Уверены, что озвучим ее в следующем материале. Но есть и еще один момент, который стоит добавить в материал для объективности: в пятницу вечером, 19 июля, здесь, на узкой пешеходной дорожке пляжа «Юбилейный» журналиста «Комсомольской правды - Владивосток», как и других пешеходов, едва не сбил молодой человек на черном тонированном «Гелентвагене». Он ехал как раз куда-то в сторону аллеи стридфуда и был мало похож на поставщика или мусоровоз. Так что может оно и к лучшему, что поставили блоки? А то у нас это пока единственный запрещающий дородный знак, остальные - предупредительные.