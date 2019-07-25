Гражданские инициативы востребованы в Приморье

В минувшую пятницу, 19 июля, во Владивостоке прошел Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Главной темой мероприятия стала стратегия развития гражданского общества в Приморском крае. В рамках форума были организованы различные секции, дискуссионные площадки с участием федеральных и региональных экспертов. Красной нитью всех обсуждений прошли вопросы о том, какую роль могут сыграть НКО в развитии малых территорий Приморья.

- Некоммерческие организации могут стать настоящими драйверами роста для муниципалитетов, в которых они работают, - заявила первый вице-губернатор края Вера Щербина, которая приветствовала участников форума от лица главы региона. - НКО играют важную роль в социально-экономическом развитии края, реализуя проекты по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, ветеранам, людям с инвалидностью, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям, тем, кто, оказался в трудной жизненной ситуации.

В партнерстве с властями

В регионе высоко ценят деятельность НКО, которые делают лучше жизнь приморцев. В ходе форума Вера Щербина вручила благодарность губернатора края представителям некоммерческих организаций, добившихся выдающихся успехов в сфере своей деятельности. Признание заслуг особенно весомо в сочетании с финансовой поддержкой социально значимых проектов.

- НКО получают все больше поддержки на региональном уровне - как организационной, так и финансовой, - отметил председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим Пряженников.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим Пряженников

По инициативе губернатора с этого года финансовая поддержка некоммерческих организаций была увеличена до 65 миллионов рублей. Средства предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

- Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы. На реализацию своей общественно значимой программы одна организация может получить до одного миллиона рублей. Однако приветствуется любая инициатива, если проект будет носить массовый характер. При необходимости - увеличим объем гранта на отдельные направления, конечно, посоветовавшись с вами, - пообещала Вера Щербина.

Кстати, в первом конкурсе президентских грантов 2019 года, итоги которого были недавно подведены, некоммерческие организации Приморского края показали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных грантов. Это 19 НКО, которые получили поддержку из федерального бюджета в размере 29 миллионов рублей.

Поле деятельности становится шире

Сейчас в Приморском крае зарегистрированы более трех тысяч некоммерческих организаций, из которых более 2,5 тысячи - социально ориентированные. В конкурсе краевых грантов в этом году участвовали некоммерческие организации, занимающиеся социальной адаптацией инвалидов, профилактикой экстремизма, патриотическим воспитанием, повышением качества жизни пожилых людей, профилактикой социального сиротства и поддержкой семьи другими направлениями важной для общества работы.

- Самые популярные сферы социально-ориентированных НКО на территории края - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, - отметила президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева.

Президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева

Также получат поддержку в Приморье проекты некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее постановление о предоставлении грантов недавно подписал глава региона. Получить субсидию из краевого бюджета смогут организации, реализующие проекты по привлечению приморцев к занятиям физкультурой и спортом.

- Это проекты, подразумевающие бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года, - пояснили в департаменте физкультуры и спорта края.

Подходит к завершению прием заявок на второй конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. До 31 июля включительно НКО могут представить общественно значимые проекты. Как сообщили в департаменте внутренней политики, НКО, которые претендуют на федеральную финансовую поддержку, представили разработки по предотвращению лесных пожаров и проведению обучающих семинаров со школьниками. В числе социальных инициатив - проведение мастер-классов по садоводству, социализация детей-сирот и организация спортивных мероприятий.

Кстати

На форум приехали более 250 человек со всего края: руководители и активисты организаций, федеральные и местные органы власти, представители социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Организаторы форума социально ориентированных некоммерческих организаций: администрация Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, АНО дополнительного образования и консалтинга «Развитие», Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» при содействии Общественной палаты Приморского края, Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди».