2019-07-25T10:08:58+03:00
Общество

Гражданские инициативы востребованы в Приморье

Участники Форума социально ориентированных некоммерческих организаций сосредоточили внимание на повышении роли НКО в развитии территорий региона.
Марина СМОРОДИНА
Поделиться:
В форуме приняли участие более 250 активных приморцев. Фото: Александр СафроновВ форуме приняли участие более 250 активных приморцев. Фото: Александр Сафронов
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 19 июля, во Владивостоке прошел Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Главной темой мероприятия стала стратегия развития гражданского общества в Приморском крае. В рамках форума были организованы различные секции, дискуссионные площадки с участием федеральных и региональных экспертов. Красной нитью всех обсуждений прошли вопросы о том, какую роль могут сыграть НКО в развитии малых территорий Приморья.

- Некоммерческие организации могут стать настоящими драйверами роста для муниципалитетов, в которых они работают, - заявила первый вице-губернатор края Вера Щербина, которая приветствовала участников форума от лица главы региона. - НКО играют важную роль в социально-экономическом развитии края, реализуя проекты по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, ветеранам, людям с инвалидностью, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям, тем, кто, оказался в трудной жизненной ситуации.

В партнерстве с властями

В регионе высоко ценят деятельность НКО, которые делают лучше жизнь приморцев. В ходе форума Вера Щербина вручила благодарность губернатора края представителям некоммерческих организаций, добившихся выдающихся успехов в сфере своей деятельности. Признание заслуг особенно весомо в сочетании с финансовой поддержкой социально значимых проектов.

- НКО получают все больше поддержки на региональном уровне - как организационной, так и финансовой, - отметил председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим Пряженников.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим Пряженников

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим Пряженников

По инициативе губернатора с этого года финансовая поддержка некоммерческих организаций была увеличена до 65 миллионов рублей. Средства предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

- Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы. На реализацию своей общественно значимой программы одна организация может получить до одного миллиона рублей. Однако приветствуется любая инициатива, если проект будет носить массовый характер. При необходимости - увеличим объем гранта на отдельные направления, конечно, посоветовавшись с вами, - пообещала Вера Щербина.

Кстати, в первом конкурсе президентских грантов 2019 года, итоги которого были недавно подведены, некоммерческие организации Приморского края показали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных грантов. Это 19 НКО, которые получили поддержку из федерального бюджета в размере 29 миллионов рублей.

Поле деятельности становится шире

Сейчас в Приморском крае зарегистрированы более трех тысяч некоммерческих организаций, из которых более 2,5 тысячи - социально ориентированные. В конкурсе краевых грантов в этом году участвовали некоммерческие организации, занимающиеся социальной адаптацией инвалидов, профилактикой экстремизма, патриотическим воспитанием, повышением качества жизни пожилых людей, профилактикой социального сиротства и поддержкой семьи другими направлениями важной для общества работы.

- Самые популярные сферы социально-ориентированных НКО на территории края - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, - отметила президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева.

Президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева

Президент Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева

Также получат поддержку в Приморье проекты некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее постановление о предоставлении грантов недавно подписал глава региона. Получить субсидию из краевого бюджета смогут организации, реализующие проекты по привлечению приморцев к занятиям физкультурой и спортом.

- Это проекты, подразумевающие бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года, - пояснили в департаменте физкультуры и спорта края.

Подходит к завершению прием заявок на второй конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. До 31 июля включительно НКО могут представить общественно значимые проекты. Как сообщили в департаменте внутренней политики, НКО, которые претендуют на федеральную финансовую поддержку, представили разработки по предотвращению лесных пожаров и проведению обучающих семинаров со школьниками. В числе социальных инициатив - проведение мастер-классов по садоводству, социализация детей-сирот и организация спортивных мероприятий.

Кстати

На форум приехали более 250 человек со всего края: руководители и активисты организаций, федеральные и местные органы власти, представители социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Организаторы форума социально ориентированных некоммерческих организаций: администрация Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, АНО дополнительного образования и консалтинга «Развитие», Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» при содействии Общественной палаты Приморского края, Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ольга Бузова во Владивостоке нарасхват
Сильный дождь и грозы ждут в четверг в отдельных районах Приморья
Олег Гуменюк: Мне говорят, что мэр не должен себя так вести. А я буду
Что-то новенькое: Приморье нарежут на муниципальные округа
Появилось видео спасения геологов, упавших в ущелье на Камчатке
24 медали привезла из Южной Кореи команда «Восточник» по тхэквондо
Пострадавших при падении в ущелье на Камчатке геологов доставили в больницу
Тайфун смыл «безопасную и качественную» дорогу во Владивостоке
Неудачливый воришка: обворовал базу отдыха и оставил там свой паспорт
Главу Новошахтинска вместе с депутатом поймали на взятке
ВМТП начал внедрение антимонопольного комплаенса
Погода во Владивостоке на 23 июля 2019 года: днем до +26 градусов
ВМТП и ТОФ открыли первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
Самолеты и вертолеты Тихоокеанского флота примут участие в Дне ВМФ во Владивостоке
Тайфун «Данас» вызвал отключения потребителей
Туман и влажность: в конце недели Приморье снова окажется во власти сильных дождей
Тайфун «Данас» в Приморье: «большая вода» отрезала Хасанский район
Жена Игоря Чемериса: муж покинул пост главы комитета в парламенте Приморья, потому что этого потребовал губернатор
Школьники Приморья отдохнут на один день больше
Поселок Преображение тайфун отрезал от большой земли
Отец «под мухой» решил покатать детей на мотоцикле и перевернулся во Владивостоке