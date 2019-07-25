Японских «родственниц» русских матрешек можно увидеть во Владивостоке

Фонды Приморского музея продолжают пополняться предметами, которые передают в дар жители края. Жительница Владивостока Ольга Сумарокова преподнесла Дому чиновника Суханова целую коллекцию японских кукол кокэси. Редкие экспонаты сейчас могут увидеть все, кому интересна культура Страны восходящего солнца. Выставка называется «Внуки Фукурумы».

- Кокэси - это японская расписная фигурка, особенностью которой является отсутствие рук и ног. Легенда рассказывает о кокэси как о ритуальной кукле. Крестьяне ставили ее вместо новорожденного, которого по какой-то причине потеряли. Форма традиционных кокэси простая: узкое туловище и круглая головка, вырезанные из цельного куска дерева. В качестве материала используются вишня, кизил, клен или береза. По одной из версий, именно кокэси, изображавшая мудреца Фукуруму, стала прототипом русской матрешки, - пояснили организаторы выставки.

В собрании представлены куклы и современных, и традиционных форм. Поскольку для изготовления кокэси требуется натуральное дерево, такие игрушки становятся редкостью даже на их исторической родине. Коллекция может вдохновить на исследования как этнографов и дизайнеров, так и экологов.

- Мама стала коллекционером после того, как мой коллега и старший товарищ-японовед Вячеслав Ли (давний партнер и соратник Музея имени Арсеньева по работе с префектурой Тоттори) подарил маме куколку в простом летнем хлопчатобумажном кимоно, - рассказала Ольга Сумарокова. - Простота и вместе с тем лаконичная элегантность этих кукол говорят о стране больше, чем множество книг.

Выставка «Внуки Фукурумы» в Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) будет работать до конца лета.

А в это время

В Парадном зале Приморской государственной картинной галереи открыта выставка «Ульгер. Куклы семьи Намдаковых». Это авторские высокохудожественные произведения искусства. Изделия творческой семьи пользуются заслуженным признанием и хранятся во многих коллекциях России и за рубежом.

- Изумительные рукотворные куклы погружают нас в мир, где настоящее сливается с прошлым, реальность переплетается с фантазией, сцены из жизни кочевников соседствуют с сюжетами древних мифов и буддийских легенд, - рассказали в галерее. Выставка продлится до 18 августа в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи по адресу: ул. Алеутская, 12.